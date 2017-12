Un altre regidor de la CUP de Reus es nega a comparèixer davant del jutge per delicte d'odi contra la Policia

Concentració a favor dels regidors de la CUP de Reus





La regidora de la CUP de Reus (Tarragona) Maria Assumpció Cuadrada no ha comparegut aquest divendres a la segona citació del Jutjat d'Instrucció 2 de Reus com investigada per un presumpte delicte d'odi contra la Policia.





Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), la jutge havia citat la regidora aquest divendres a les 10 hores per segona vegada, després d'una primera citació a la qual ja no va acudir.





De moment, no hi ha cap decisió adoptada com a conseqüència d'aquesta incompareixença, si bé amb els altres dos regidors de la CUP de Reus que no van comparèixer per dues vegades es va dictar ordre de detenció.





Aquests dos regidors, Marta Llorens i Oriol Ciurana, van ser detinguts dimecres pels Mossos d'Esquadra per ordre d'aquest jutjat per assegurar la seva compareixença judicial.





Aquest dijous van passar a disposició del jutjat i van quedar en llibertat després d'acollir-se al seu dret a no declarar i que se'ls informés de la seva situació en el procediment i dels fets concrets en què se'ls considera implicats.