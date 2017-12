El preu de l'habitatge puja un 4,2% a Espanya, però Catalunya alenteix el creixement

L'habitatge s'encareix





El preu mitjà de l'habitatge acabat, tant nou com usat, va experimentar un increment del 4,2% a Espanya durant el quart trimestre de l'any, fins a arribar 1.264 euros per metre quadrat, segons dades provisionals de l'estadística Tinsa IMIE Mercados Locales, que posen de manifest l'alentiment del mercat a Catalunya, on el preu va créixer un 8,9% en aquest període davant del 12,5% del trimestre anterior.





L'informe, que recull dades procedents de les taxacions realitzades per l'empresa de valoració immobiliària, apunta que Catalunya, que és la comunitat amb major creixement en el que va de 2017, "frena a la recta final de l'any".





Així, Catalunya va tancar els tres últims tres mesos de l'exercici actual amb un increment del preu de l'habitatge acabat, tant nou com usat, del 8,9%, mentre que a la Comunitat de Madrid el preu va créixer un 15,1% en aquest període, en comparació amb el 13,2% del trimestre precedent.





Les dades de Tinsa posen de manifest que en l'últim quart de l'any actual el preu mitjà a Espanya, amb 1.264 euros per metre quadrat, se situa en nivells del tercer trimestre de 2013, el que es tradueix en una caiguda acumulada des de màxims de 2007 del 38,3%.





Així, el director del Servei d'Estudis de Caixa Jorge Ripoll, ha indicat que la pujada interanual del 4,2% en el territori nacional "confirma la tendència de creixement moderat" dels preus. "El preu va tocar terra en el tercer trimestre del 2015 i, després d'aproximadament un any i mig d'estabilització, aquest any 2017 ha marcat l'inici de la recuperació ", ha afegit.





NAVARRA I MADRID, LES QUE MÉS CREIXEN





Navarra i Madrid, amb pujades del 15,3% i del 15,1%, respectivament, van ser les comunitats autònomes que van registrar majors augments del preu mitjà de l'habitatge acabat en el quart trimestre de l'exercici actual, per davant de Catalunya, amb un 8,9% de pujada, i de les Balears, amb un augment del 7,5%.





Per la seva banda, la Comunitat de Madrid es va mantenir com la regió amb el valor mitjà de l'habitatge més elevat, amb 2.082 euros per metre quadrat, per davant de les Balears, amb 2.023 euros; de País Basc, amb 1.992 euros, i de Catalunya, amb 1.770 euros.





No obstant això, els majors descensos en els preus en l'últim quart de 2017 es van registrar a Castella-la Manxa, amb una baixada del 54,7%, a La Rioja (-53,5%), i a l'Aragó, amb un retrocés del 50,1%.





Pel que fa a les capitals de província, Barcelona va experimentar una baixada del preu del 1,7% entre el tercer i el quart trimestre de l'exercici actual, fins al 14,8%, mentre que a la ciutat de Madrid el preu va pujar en aquest període un 17,1% enfront dels últims tres mesos de l'any previ.