Rivera dóna per fet que Cs no governarà a Catalunya pels mals resultats de PP i PSC

Rivera dóna per fet que Arrimadas no presidirà la Generalitat





El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha destacat aquest divendres que, tot i haver guanyat les eleccions a Catalunya, el bloc constitucionalista no suma majoria i dóna per fet que el seu partit no governarà a la Generalitat.





"Som conscients que calia guanyar les eleccions a Catalunya i ho hem fet", ha dit, però els escons de Cs, PP i PSOE són insuficients per a la presidència del Govern català.





En roda de premsa des del Congrés dels Diputats, Rivera ha apuntat a l'"enfonsament del bipartidisme" reflectit en els resultats de les eleccions catalanes del 21 de desembre i ha destacat la impossibilitat que Inés Arrimadas presideixi la Generalitat de Catalunya.





"Amb l'enfonsament del PP i el PSOE i la maleïda Llei Electoral no es pot formar un govern constitucionalista. Això és una realitat", ha sentenciat Rivera.





Ha criticat els mals resultats electorals de socialistes i populars el 21D i ha sostingut que la situació a Catalunya "no es combat ni amb immobilisme", en referència al PP de Xavier Garcia Albiol, "ni amb ocurrències de nacions de nacions", en al·lusió al PSC de Miquel Iceta.





"Si el bipartidisme s'esgota, ha d'haver una alternativa, perquè ni el populisme ni el nacionalisme ho són", ha destacat Rivera.





En aquesta mateixa línia, ha recalcat que "per primera vegada, hi ha hagut un partit constitucionalista que ha guanyat en vots i escons els separatistes".





PARLAMENT





"Si no ens permeten governar, almenys que ens permetin presidir el Parlament", ha reclamat Rivera, qui reivindica aquest lloc per "vigilar de prop" els separatistes i evitar que tornin a violar el Reglament de la Cambra, la Constitució i les lleis.





En aquest context, ha subratllat que "no és legítim" que el Parlament el presideixi una persona com Carme Forcadell, ni que el Govern ho encapçalin Carles Puigdemont o Oriol Junqueras perquè, al seu parer, tots ells estan "inhabilitats políticament" perquè estan imputats per delictes de malversació, sedició i rebel·lió.