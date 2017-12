Rajoy convoca la sessió constitutiva del Parlament per al 17 de gener

Rajoy fa balanç de 2017





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha anunciat aquest divendres que convocarà la sessió constitutiva del Parlament català pel 17 de gener, després d'haver-ho parlat amb els grups polítics. A més, ha assenyalat és que "el normal és que en un termini de 10 dies se celebri la sessió d'investidura si hi ha candidat".





En roda de premsa des del Palau de la Moncloa, Rajoy ha fet balanç polític i econòmic de 2017, i ha apuntat els objectius per a l'any 2018. Ha assenyalat que el que ell vol és que s'acabi una situació que "genera molta incertesa i ha fet molt dany a Catalunya des de tots els punts de vista".





Preguntat si estarà disposat a parlar amb el proper president de la Generalitat, sigui qui sigui, ha respost que de moment no se sap què passarà ni qui seran "els candidats que decidiran els partits que tenen possibilitats".





Així mateix, ha descartat que els mals resultats electorals del PP en les eleccions catalanes siguin extrapolables al conjunt d'Espanya.





Preguntat per la hipòtesi que l'ex president català Carles Puigdemont sigui investit president per via telemàtica, ja que està fugit a Bèlgica mentre té una causa pendent en el Tribunal Suprem, ha advertit que això seria "absurd".





Segons ha dit, no ja des del punt de vista jurídic o polític, sinó per sentit comú, seria "absurd" convertir-se en president vivint a l'estranger, i "molt més absurd" tractar d'exercir la presidència. "Imagini's que jo estigués a Lisboa", ha ironitzat, apellant a "actuar amb sensatesa i sentit comú".





ECONOMIA





Rajoy ha assenyalat que Espanya tancarà 2017 amb un creixement del 3,1%, per la qual cosa es tractarà del tercer any consecutiu en el qual superarà un alça superior al 3% i la cambra en què el país creixerà per sobre de la mitjana de la zona euro.





El cap de l'Executiu ha ressaltat que Espanya ha recuperat aquest any el PIB previ a la crisi econòmica, així com dos terços de l'ocupació perduda, i ha destacat que ja treballen al país 19 milions de persones, després d'haver-se creat 2 milions d'ocupacions en els últims quatre anys, amb el que el Govern manté l'objectiu d'arribar als 20 milions d'ocupacions a la fi de 2019.





Així mateix, ha apuntat que gairebé 600.000 persones van abandonar l'atur en l'últim any, amb el que el nombre d'aturats ha caigut per sota dels 4 milions per primera vegada des de 2008, i que la taxa d'atur s'ha reduït en 2,5 punts en un any, i va assegurar que a la vista d'aquestes dades, "amb tota probabilitat" acabarà 2017 amb més de 600.000 ocupacions creades.





Per tot això, ha mostrat un "optimisme realista" de cara al futur, de fet va assegurar que Espanya està en condicions de créixer una mitjana del 2,5% fins a 2020, i va afegir que la "única ombra" que hi ha sobre l'economia espanyola és la inestabilitat derivada de la crisi catalana.









NOUS TRAMS D'AVE





Rajoy ha anunciat que el proper any s'inauguraran cinc nous trams de ferrocarril d'Alta Velocitat (AVE) a Espanya. D'aquesta forma, la xarxa AVE espanyola, que actualment suma uns 3.100 quilòmetres de longitud, es consolidarà com la segona major del món després de la xinesa i la primera d'Europa.





Aquestes inauguracions seran possibles atès que, en l'actualitat, ja han conclòs les obres de construcció i es realitzen les pertinents proves prèvies a la posada en servei en les connexions AVE a Granada i a Castelló.





Així mateix, per al 2018 està previst que acabin les obres de construcció dels enllaços de l'Alta Velocitat amb Burgos i amb Múrcia, i de l'AVE gallec fins a Pedralba, a més de la connexió subterrània entre les estacions madrilenyes d'Atocha-Chamartín.





CARRETERES





En la seva referència a la inversió en infraestructures, el cap de l'Executiu va avançar així mateix que durant 2018 s'impulsaran inversions d'uns 2.000 milions d'euros en carreteres en el marc del Pla Extraordinari d'Inversió en Carreteres a quatre anys que recentment es va engegar i que suposarà una inversió total de 5.000 milions d'euros.





El pla, que suposa reprendre a Espanya la construcció d'infraestructures mitjançant la collaboració amb el capital privat, pretén escometre una vintena de projectes per construir o millorar uns 2.000 quilòmetres de trams de vies de la xarxa estatal.





VIOLÈNCIA MASCLISTA





Rajoy ha iniciat la seva compareixença enviant un missatge a "totes aquestes dones que viuen el drama de ser maltractades pels que més haurien de cuidar-les" per dir-los que "no estan soles" i que "la societat espanyola està decidida a defensar-les i protegir-les".





Rajoy s'ha referit a aquest assumpte a l'inici de la seva intervenció, immediatament després de recordar les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils que van tenir lloc el passat mes d'agost. "Vull recordar també a totes les dones assassinades víctimes de la violència de gènere, 48 durant aquest any, i també als vuit nens assassinats i als que han quedat orfes", ha assenyalat.