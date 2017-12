Puigdemont passa el Cap d'Any a Romania i emet el tradicional missatge "institucional" des de Brussel·les

Carles Puigdemont, que aquest divendres fa 55 anys , programa deixar temporalment Brussel·les per passar el Cap d'Any a Romania i no renuncia a fer aquest dissabte el missatge institucional tradicional per aquestes dates, encara que aquesta vegada des de Brussel·les.





Allà es reuneix amb la família de la seva esposa, Marcela Topor, que resideix al municipi de Vaslui. Això és possible gràcies a la cancel·lació de l'ordre de detenció internacional , que li permet viatjar sense por de ser detingut, a excepció d'Espanya.





Fonts consultades han explicat que Puigdemont s'ha desplaçat a Romania amb la seva dona i les seves dues filles. Pretén passar desapercebut i descansar uns dies amb la seva família política.





MISSATGE EN XARXES SOCIALS





D'altra banda, està previst que Puigdemont realitzi aquest dissabte "el tradicional missatge institucional de Cap d'Any" des de Brussel·les, on resideix des de principis de novembre, i probablement s'emetrà per les xarxes socials.





Així ho han anunciat en el compte que el Govern cessat té a Twitter, on destaquen que el missatge s'emetrà a última hora de la tarda, sense concretar l'hora.









Fonts de la CCMA han explicat que no està previst que el missatge s'emeti per TV3, com era tradicional.