Concert solidari per homenatjar Bowie a Razzmatazz

Concerts per homenatjar Bowie a Razzmatazz.





La sala de concerts Razzmatazz de Barcelona tornarà a homenatjar David Bowie el proper 12 de gener amb el concert 'The Stars Look Very Different Today', coincidint amb la data de la seva mort.





En el tribut a Bowie participaran més d'una desena d'artistes que ha volgut aportar el seu granet de sorra en l'homenatge com, per exemple, Gerard Quintana, Eric Vinaixa i Sigmund Wilder.





Les entrades del concert, que ja es poden adquirir anticipadament al web de Razzmatazz, tenen un cost de 10 euros i la recaptació en taquilla es donarà íntegrament a la Fundació per a la Recerca en Oncologia i Immunologia (Froi).