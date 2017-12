El PSOE renega de Podem com a soci preferent

Ábalos adverteix Cs que es quedaran sols.





El PSOE ha reconegut que ja no considera Podem seu soci preferent, després que els socialistes catalans fossin expulsats del govern municipal a Barcelona, on sostenien a l'alcaldessa, Ada Colau, de Barcelona a Comú.





En el balanç de l'any, el secretari d'Organització, José Luis Ábalos, ha admès que la ruptura de l'aliança a Barcelona ha suposat un "problema" en la relació del PSOE amb la formació estatge que lidera Pablo Iglesias, el que no impedeix que les dues formacions arribin a acords al Congrés sobre temàtiques socials.





"No necessitem formalitzar cap espai de relació entre partits", ha explicat, mesos després que el PSOE anunciés al juliol la constitució d'una taula de treball permanent amb la formació estatge per fer front a les polítiques del PP des del Congrés.





Això no vol dir que les dues formacions no col·laboren en iniciatives concretes relacionades sobretot amb temàtica social, però el PSOE no busca una "aliança estratègica" amb Podem, ha aclarit el número tres del partit.





Ábalos ha reivindicat que socialistes i morats si voten junts al Congrés en nombroses qüestions, però que aquesta cooperació ha quedat desdibuixada per la situació a Catalunya, on mantenen serioses discrepàncies.





Si Podem defensa el dret a decidir i demana un referèndum pactat a Catalunya, els socialistes sostenen que la sobirania nacional és competència del conjunt de la societat espanyola.





ADVERTÈNCIA A CIUTADANS





Però Ábalos no només ha estat crític amb Podem. També ha advertit a ciudadadanos que per voler ser "tan exclusiu", acaba "molt sol", com li està passant al seu líder a Catalunya, Inés Acostades.





"Entre 'a veure què passa' i voler-ho tot, crec jo que hi ha alguns marges d'iniciativa política", i la primera iniciativa ha de ser, en opinió d'Ábalos, "poder parlar amb els altres".





"Per conviure cal reconèixer, i no desqualificar, que és el que li agrada fer a Ciutadans. Com cap t'agrada i amb cap pots, al final et trobes en aquesta solitud, i de la solitud ve la impotència, que és en la situació en què es troba ", ha assenyalat Ábalos.





El 'número tres' del partit també ha retret a Ciutadans que es company amb el PP per bloquejar iniciatives legislatives presentades per l'oposició amb l'excusa que suposarien un increment pressupostari no compatible amb els objectius de reducció del dèficit.





AVANÇAMENT ELECTORAL





I encara que el PSOE veu esgotat al Govern de Mariano Rajoy per la seva falta d'iniciativa política i fa un balanç "molt crític" d'aquest 2017, creu que "no es donen les condicions per anteposar cap interès partidista" i exigir un avançament de les eleccions generals.





Ábalos ha exposat que aquest 2017 ve caracteritzat per una doble fractura, la territorial que ha provocat la crisi a Catalunya, "atiada" pel PP des que era a l'oposició, i una segona fallida social motivada per les polítiques que el PP ha posat en marxa "en col·laboració amb el seu soci" d'investidura, Ciutadans.





Dos fracassos que evidencien, segons el parer del PSOE, que el PP "no està a l'altura del país que governa" ni tampoc a l'altura de les necessitats dels ciutadans.





Ábalos ha culpat el Govern de Rajoy de l'augment de la desigualtat, la precarietat laboral i la pobresa a Espanya, perquè "per primera vegada en la història" el creixement econòmic "no serveix per reduir la pobresa i la desigualtat".





"La nostra economia social de mercat està perdent tot el caràcter social per ser només una economia de mercat", ha alertat.





A tall d'exemple, ha recordat que a Espanya hi ha encara 1,2 milions de llars amb tots els seus membres en atur, mentre que tenir una feina ja no és garantia de benestar, tenint en compte que per a 2,5 milions d'assalariats comptar amb una feina no els lliura de la pobresa.





El sistema de benestar no protegeix de manera suficient a determinats sectors de població, ha alertat. La meitat de les famílies monoparentals està en risc de pobresa, un de cada tres nens està en risc de pobresa, ha incidit, sense oblidar esmentar que d'aquí a poc Espanya serà el país desenvolupat del món més envellit, només per darrere del Japó, el que dispararà la despesa en pensions i sanitat.





Ábalos també ha cridat l'atenció sobre la manca d'expectativa dels joves. D'aquest col·lectiu, el 60 per cent dels treballadors menors de 30 anys té un contracte temporal, el que dificulta la seva emancipació.





I ha alertat que el sistema educatiu espanyol ja no exerceix de "ascensor social", ja que la situació econòmica condiciona el rendiment educatiu quan la política de beques del Govern de Rajoy "ha retrocedit dècades" amb la reducció en el seu nombre, unit a l'augment de les taxes universitàries.