Manos Limpias assegura que la defensa de la Infanta li va oferir dos milions per retirar l'acusació

El líder de Manos Limpias, Miguel Bernad.





El secretari general del sindicat Manos Limpias, Miguel Bernad, ha tornat a assegurar que la defensa de la Infanta Cristina que coordinava Miquel Roca li va arribar a oferir "dos o tres milions d'euros" si retirava l'acusació en el judici del cas Nóos.





Bernad també ha denunciat que la seva imputació per extorsió és una "venjança" per no fer-ho.





"Ha estat un judici polític i mediàtic, una persecució política per posar en evidència la corrupció d'un règim i una venjança per acusar la Infanta d'Espanya", ha afirmat Bernad.





El líder de Manos Limpias, que va ser l'acusació per la qual la Infanta va ser jutjada pel cas Nóos, ha volgut oferir la seva versió de les acusacions que pesen contra ell i ha dedicat bona part de la seva intervenció a la suposada extorsió a la Casa Reial per retirar la imputació a Cristina que esmenta el fiscal en el seu escrit d'acusació.





Segons ha explicat Bernad, "uns dos mesos abans de l'obertura de judici oral" pel cas Nóos, un advocat del despatx de Roca, Jaime Alonso, el va citar en una cafeteria de Madrid i li va oferir "dos o tres milions d'euros" a canvi de retirar la imputació contra la filla del Rei Joan Carles.





"LA FAMÍLIA REAL ESTAVA MOLT MAL"





Tot això, ha assegurat, uns mesos després que el llavors president de La Caixa, Isidre Fainé, li cités al seu despatx per transmetre-li la "preocupació" del Rei per aquest assumpte.





"Em deien que la Família Reial estava molt malament. Fainé va apel·lar al meu sentit d'Estat perquè valorés retirar l'acusació", ha apuntat.





Per tant, Bernad ha reconegut que va valorar fer-se enrere en la imputació de la Infanta, ja que va arribar a parlar amb la defensa de lliurar els diners "en efectiu, que no tindria seguiment", a la vegada que l'escrit de desistiment, fet que finalment no es va produir.





Així mateix, ha assegurat que va ser ell el que va alertar La Caixa que Luis Pineda "volia parlar amb ells" i va aconsellar que "no li fessin ni cas".





El secretari general de Manos Limpias ha denunciat que "persones que estan en les institucions de l'Estat" li "van advertir de les conseqüències" que li implicaria haver imputat a la infanta perquè hi havia "sobrepassat les línies vermelles".





A la pregunta de qui són aquestes persones, Bernad no ha volgut donar noms, però ha assegurat que són "persones del Govern, de la Magistratura, de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat" i ha avançat que la seva defensa demanarà la seva citació com testimonis en el judici oral per extorsió.





El relat que fa la Fiscalia sobre tot aquest assumpte és ben diferent: segons l'escrit d'acusació, primer Bernad va exigir a Jaume Giró Ribas, director de la Fundació La Caixa que l'entitat ajudés econòmicament amb dos milions d'euros a l'empresa de seguretat LPM per la "greu situació financera" que travessava.





Així, davant la falta de contestació, va ser Pineda el que va reprendre la proposta i després es va posar en contacte amb el despatx de Miquel Roca al·legant que havien tingut moltes despeses processals que podrien haver arribat "fins als tres", referint-se a tres milions d'euros .

Per al secretari general de Manos Limpias, la seva imputació en la trama d'extorsió és un "procés polític" per imputar a la Infanta en què s'han "vulnerat" els seus drets fonamentals, alhora que ha denunciat que l'objectiu de tot és " aniquilar "a Manos Limpias.





Així, considera "temerari", mancat de "rigor" i "tremendament intimidatori" l'escrit d'acusació del Ministeri Públic per assumir el "relat injust" de la Policia.





"Ningú ha pogut dir que m'he portat un dur. No hi ha el menor indici de criminalitat i tot i així el fiscal m'acusa. És un disbarat jurídic", ha assenyalat.