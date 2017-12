La devolució telemàtica de l'IVA als turistes serà obligatòria en 2019

Turistes a la Casa Batlló de Gaudí.





El Consell de Ministres ha aprovat un reial decret per modificar els reglaments de diferents impostos directes i indirectes, en el qual estableix que el procediment de devolució de l'IVA a viatgers passi a ser obligatori des 2019.





L'objectiu d'aquesta mesura és la d'afavorir l'anomenat "turisme de compres", amb aquest sistema, fins ara optatiu, que passarà a ser obligatori des l'1 de gener de 2019, donada la millora i simplificació que ha suposat el sistema electrònic per la tramitació d'aquestes devolucions.





Aquest sistema, que conviu amb el tradicional, permet al viatger agilitzar els tràmits del segellat de documents que es requereixen per al reemborsament de l'impost a la sortida del territori d'aplicació de l'IVA, sense necessitat d'utilitzar la via tradicional del segellat manual de les factures de compra a la Duana.





Els turistes de fora de la UE són els més atractius per al comerç, ja que gasten una mitjana de 515 euros per acte de compra, sent els de nacionalitat xinesa (amb un tiquet mitjà de gairebé 1.000 euros) els més rendibles, segons l'estudi 'Posicionament d'Espanya com a destinació de turisme de compres' elaborat per Global Blue.





La devolució anticipada de l'IVA en metàl·lic a la ciutat podria fins i tot augmentar fins a 1.000 euros els diners disponibles del visitant perquè aquest pogués seguir fent compres, segons l'operador internacional de 'tax free' Global Blue.





COM FUNCIONA





L'Agència Tributària va posar en marxa el novembre de 2016 un nou sistema electrònic per facilitar la devolució de l'IVA a viatgers ( 'tax free') que no siguin residents a la Unió Europea. El nou procediment, anomenat 'DIVA'.





La millora dels procediments de devolució de l'IVA per a les compres dels turistes no residents a la UE, ja es recollia en el Pla de Turisme de Compres 2015 llançat per captar turistes d'alt poder adquisitiu.





Després d'un primer projecte pilot desenvolupat a Madrid-Barajas aquest sistema amb màquines automàtiques o dispositius lectors per a la validació electrònica del formulari web ( 'formulari DIVA'), la seva implantació és gradual en altres aeroports.





El nou 'DIVA' és un procediment electrònic al qual poden sumar-se voluntàriament els comerços.





Amb aquest sistema, el viatger sol·licitarà a les botigues un formulari web (formulari DIVA) que podrà validar electrònicament, a efectes del reemborsament de l'impost, en els punts de segellat de cada Duana.





A continuació, ja podrà reclamar la devolució a la botiga on va realitzar les compres, oa l'entitat gestora de l' 'tax free' ubicada a la corresponent zona d'embarcament.