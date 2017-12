El Govern central recorre davant el Constitucional l'impost català sobre habitatges buits

Una norma que ja va impugnar el TC.





El Govern recorrerà al Tribunal Constitucional la Llei del Parlament de Catalunya 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que, entre altres coses, modifica l'impost sobre els habitatges buits -que ja havia estat recurrido- i crea un de nou sobre elements radiotóxicos.





Segons ha informat l'Executiu, el Consell de Ministres ha aprovat un Acord pel qual demana al seu president que interposi un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta llei.





Per començar, l'Executiu argumenta que aquesta norma modifica l'article 11 de la Llei 14/2015 de l'impost sobre els habitatges buits, una norma que ja va impugnar davant el mateix TC per considerar-la contrària "a l'ordre constitucional per la seva col·lisió amb l'Impost sobre béns immobles ".





La llei de 2017 introdueix canvis en ell, així que el Govern entén que "cal impugnar sobre la base dels mateixos arguments".





En segon lloc, el Govern entén que el nou impost sobre el risc mediambiental d'elements radiotóxicos se solapa amb dos impostos ja existents, donant lloc a una doble imposició que està prohibida per la Llei de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA).





En concret, l'Executiu veu solapament amb l'impost estatal sobre la producció de combustible nuclear gastat i residus radioactius resultants de la generació d'energia nucleoelèctrica, regulat en la Llei 15/2012, i l'Impost sobre Activitats Econòmiques.