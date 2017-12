El Tribunal de Comptes suspèn a Ciutadans, IU, Convergència, EH Bildu i Compromís

Ramón Álvarez de Miranda, president del Tribunal de Comptes.





El Tribunal de Comptes s'ha negat a donar la seva conformitat a la comptabilitat de 2015 de nou partits, entre ells Ciutadans, Esquerra Unida (IU), Compromís, Convergència (CDC, soci de la nova JuntsxCat) i EH Bildu, en detectar massa incidències , deficiències i discrepàncies.





Així consta en l'Informe de fiscalització dels estats comptables dels partits polítics i de les aportacions percebudes per les fundacions i altres entitats vinculades o dependents d'ells, exercicis 2014 i 2015 '.





L'informe examina els comptes anuals de 30 formacions polítiques que van percebre, directament o indirectament, algun tipus de subvenció pública per atendre les seves despeses de funcionament atorgada per l'Estat o les comunitats autònomes o com a conseqüència d'haver obtingut representació parlamentària en els processos electorals de 2015 .





NOMÉS 20 PASSEN L'EXAMEN





Encara que amb excepcions, el Tribunal de Comptes ha emès una opinió favorable de 20 formacions polítiques respecte de l'exercici 2014, i de 19 pel que fa a l'exercici 2015, incloent al PP, al PSOE i Podem.





En canvi, ha emès opinió desfavorable sobre set formacions en 2014 -Esquerra Unida (IU), Coalició Compromís, Aralar, Coalició EH Bildu, Convergència (CDC), Eusko Alkartasuna (EA), i Partit aragonès-.





I fins a nou el 2015 (les mateixes més Cs i la federació EH Bildu), a causa de les limitacions a l'abast i / o la importància qualitativa de les excepcions posades de manifest.





Per diverses raons, no ha estat possible emetre opinió sobre els estats comptables de dues formacions: Unió Democràtica (UDC), el soci democristià de CiU que va acabar en concurs de creditors, i Unió Progrés i Democràcia (UPyD), ja abandonat per Rosa Díez i que no va lliurar gran part de la documentació que se li demanava.





DEUTE AMB ELS BANCS





El deute amb entitats de crèdit del conjunt de formacions polítiques ascendia, a finals de 2015, a 233.300.000 (193.900.000 un any abans).





Al tancament dels exercicis fiscalitzats, 6 formacions presentaven patrimoni net negatiu, incloent a Iniciativa per Catalunya, ara a 'En Comú', Unió Democràtica (UDC) i la federació de CiU.





En el cas d'aquestes dues últimes organitzacions, que ja no concorren a eleccions tot i que sí bona part dels seus antics dirigents, la seva situació de desequilibri patrimonial ja s'havia posat de manifest en informes de fiscalització anteriors.





En les seves recomanacions, el Tribunal de Comptes proposa que les formacions polítiques que presentin durant dos o més exercicis econòmics una situació patrimonial negativa ajustin les seves activitats econòmiques a fi d'assolir el necessari reequilibri patrimonial i elaborin un pla de sanejament.





IRREGULARITAT SANCIONABLE A PNB, IU I NC





La institució que presideix Ramón Álvarez de Miranda denuncia també que una dotzena de formacions no van presentar el 2014 i 2015 el preceptiu informe relatiu a la revisió del sistema de control intern que prescriu la Llei de Finançament de Partits Polítics.





El Tribunal de Comptes avisa que "la manca d'un sistema de Auditori a o control intern a què fa referència el precepte podria constituir una irregularitat sancionable tipificada en l'article 17 de l'esmentada Llei Orgànica".

S'han detectat més altres incompliments que també podrien constituir infraccions sancionables com la no identificació dels càrrecs públics o dels donants que van realitzar aportacions a les formacions polítiques.





L'informe revela més incompliments que no són sancionables, com la no obertura de comptes bancaris específics per a l'ingrés de quotes, aportacions i donacions.





SENSE PUBLICAR ELS COMPTES A LA WEB





Malgrat els compromisos de transparència, tretze formacions en 2014 i 11 en 2015 no van publicar a la seva web, o almenys no de forma completa, els comptes anuals de cada exercici.





A més, 12 formacions no havien publicat al seu web l'Informe del Tribunal de Comptes de 2013. Tampoc s'havien aprovat ni publicat les instruccions internes preceptives en matèria de contractació per 22 formacions polítiques.