Joan Reig, bateria d'Els Pets, publicarà el seu primer disc en solitari

Joan Reig, bateria d'Els Pets.





El bateria del grup de rock català Els Pets, Joan Reig, publicarà el seu primer treball en solitari, en format vinil de 10 polzades i amb sis cançons, aquesta primavera després de portar més de 35 anys sobre els escenaris.





El nou disc, que es presentarà el proper 14 d'abril en un concert al Casino de Constantí (Tarragona) -el seu poble natal-, anirà acompanyat d'un videoclip de la cançó 'La culpa', una cançó que versa sobre els retorns emocionals .





Reig gravarà el videoclip en els pròxims mesos amb l'ajuda d'una campanya de micromecenatge a la plataforma Verkami, iniciada a partir d'aquest divendres i amb diverses recompenses per als mecenes com, per exemple, l'assistència a un concert íntim amb Reig en un lloc secret de Tarragona el proper 27 de gener.