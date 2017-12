Baixa el nombre d'avortaments per cinquè any consecutiu

Un descens del 1,12% respecte a l'any anterior.





Durant 2016 es van realitzar a Espanya 93.131 interrupcions voluntàries de l'embaràs (IVE), 1.057 menys que l'any anterior, fet que suposa un descens del 1,12 per cent, segons les dades fetes públiques pel Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat.





En l'últim any es van produir 10,36 avortaments per cada mil dones, similar a la taxa de 10,40 de l'any anterior, en un descens mantingut en els cinc últims anys.





Es tracta del cinquè descens consecutiu des de 2001, quan es van registrar 118.359 avortaments, i la xifra més baixa en els últims onze anys.





Per edats, la major taxa es registra en la franja entre els 20 i els 24 anys, li segueixen les dones d'entre 25-29 anys, i les d'entre 30 i 34 anys.





Per comunitats autònomes, la major taxa d'interrupcions voluntàries de l'embaràs es he registrat a les Illes Balears, seguida de Madrid, Astúries i Canàries.





Mentre les xifres més baixes es van registrar a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, La Rioja, Castella i Lleó i Extremadura.





PER PETICIÓ PRÒPIA





La mateixa petició de la dona és un any més el motiu al·legat per la interrupció, amb 89,67 per cent, seguida del greu risc per a la vida o la salut de l'embarassada (6,38%), el risc de greus anomalies en el fetus i, molt minoritàriament, per anomalies fetals incompatibles amb la vida (0,34%).





El gruix de les intervencions es van realitzar en la vuitena setmana o menys d'embaràs (69,77%).





Un de cada quatre (24,06%) es van fer entre les 9 i les 14 setmanes, mentre que la resta es van practicar per sobre de les 15 setmanes de gestació.





Dos de cada tres dones no havia tingut un avortament previ, mentre una de cada quatre s'havia sotmès a una intervenció similar amb anterioritat.





El perfil que llancen les dades és el d'una dona en parella (28,69%), amb fills (53,69%), amb estudis d'ESO i / o Batxillerat o equivalents (65,55%), treballadora (55, 43%) i de nacionalitat espanyola (64,52%).