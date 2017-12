Ismael González publica el seu nou single 'Capitán'

Ismael González, micròfon en mà.





El interpreti i compositor extremeny, Ismael González, presenta "Capitán", el seu nou single, com a avançament del seu segon àlbum d'estudi que es publicarà sota el títol de "Resiliència".





González, amb un origen musical que defineix com un "mestissatge espontani", llança un nou tema que estarà disponoble a partir del 31 de desembre a plataformes com iTunes, Spotify i Vevo.





"Una aposta per l'autenticitat en un gens fàcil camí on tot s'assembla a alguna cosa, i alhora, segueix sent únic", defineixen el treball en un comunicat.









RESILIÈNCIA





El seu nou àlbum "Resiliència" tracta sobre una "qualitat natural" que es construeix diàriament per superar així les adversitats, i aprendre a assaborir tot el que ofereix la vida.