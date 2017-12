Les proves del VIH es podran adquirir a les farmàcies sense prescripció mèdica

Els productes per a l'autodiagnòstic del VIH s'adquiriran sense recepta.





El Consell de Ministres, a proposta de la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha aprovat el Reial Decret que modifica la legislació de productes sanitaris per a diagnòstic in vitro eliminant la necessitat de prescripció per a la venda dels productes d'autodiagnòstic del VIH i permetent la publicitat dirigida al públic d'aquests productes.





Dins dels objectius del Pla Estratègic de Prevenció i Control del VIH i altres infeccions de transmissió sexual 2013-2016, es troba la promoció del diagnòstic precoç del VIH per tal de disminuir la proporció de persones no diagnosticades.





"Per a això, cal millorar l'accés a la prova ia la seva realització, el que inclou l'ús de productes d'autodiagnòstic", argumenta el ministeri, que recorda que, a Espanya, un elevat nombre de persones que presenten infecció per VIH desconeix que estan infectades.





"El diagnòstic tardà de la infecció és un dels principals obstacles de la resposta a aquesta epidèmia, ja que augmenta la morbimortalitat associada i disminueix la resposta al tractament", afirma.





Els productes sanitaris per a autodiagnòstic del VIH no han estat disponibles en el mercat europeu fins fa poc.





A Espanya, els productes sanitaris d'autodiagnòstic es venen exclusivament a través de farmàcies, de manera que aquest serà el canal de venda per a aquests productes, tot i que, en eliminar l'exigència de prescripció, les farmàcies els podran posar a disposició a través d'Internet . Segons informen, es podran adquirir sense prescripció mèdica l'endemà de la publicació d'aquest Reial Decret al BOE.





FACILITAR L'ACCÉS A LA PROVA





Des Sanitat recorden que la modificat la reglamentació per eliminar l'exigència de prescripció en la seva dispensació, es deu principalment a facilitar l'accés a la realització de la prova, tenint en compte que l'exigència de prescripció per a la venda al públic dels productes per a autodiagnòstic del VIH constituïa una "important barrera" per al seu ús.





La reglamentació espanyola sobre productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro" està constituïda pel Reial Decret 1662/2000, de 29 de setembre, sobre productes sanitaris per a diagnòstic "in vitro".





En aquest Reial decret, que ara ha estat modificat, s'estableix, amb caràcter general, l'exigència de prescripció per a la venda al públic dels productes d'autodiagnòstic, amb l'excepció de les proves d'embaràs, fertilitat i glucèmia.





El Govern a més ha inclòs, per afavorir el coneixement de l'existència d'aquesta prova, que es permeti la realització de publicitat dirigida a la població.