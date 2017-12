L'any del Pacte contra la Violència de Gènere es tanca amb almenys 56 víctimes mortals

El telèfon és gratuït i no deixa rastre a la factura.





Almenys 943 dones i nens han estat assassinats a Espanya en crims de violència de gènere des que van començar a recollir-se estadístiques oficials en l'any 2003.





Aquest any, en el s'ha signat un Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, es tanca amb un increment en els homicidis, que ascendeixen a 56.





En concret, només el 2017 han estat assassinades 48 dones, inclòs el feminicidi registrat aquest dimecres a Guadalajara, condemnat per la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat.





No obstant això, el balanç podria ascendir a 52 si es confirma que els feminicidis que s'han produït aquest any en Benicásimm (Castelló), Mogán (Las Palmas), La Llagosta (Barcelona), i Redondela (Pontevedra) tenien el mateix mòbil masclista.





Amb els casos confirmats, el balanç mortal de la violència de gènere haurà deixat aquest any quatre dones mortes més que el 2016, quan van ser 44, la primera vegada en tota la sèrie històrica que els assassinats de dones a Espanya per violència de gènere van baixar del mig centenar.





Al llarg de 2017 han estat assassinats a més 8 nens i nenes pels homes que torturaven a les seves mares, la xifra més elevada des que el 2013 van començar a computar també aquests casos.





En aquests quatre anys d'estadístiques han estat 23 els menors d'edat assassinats en aquestes circumstàncies.





27 NENS ORFES DE MARE





La violència de gènere que acaba en mort ha deixat altres víctimes aquest any, els 27 nens i nenes que s'han quedat orfes de mare en aquests crims.





Entre ells hi ha els tres fills de la dona d'Azuqueca de Henares (Guadalajara), que haurien presenciat l'assassinat de la seva mare.





A més, un altre home ha assassinat al nou nuvi de la seva ex, encara que aquest tipus d'homicidis no computen en les estadístiques oficials ni en la Llei Integral com a casos de violència de gènere.





Segons les estadístiques oficials, només en 10 dels feminicidis registrats aquest any hi havia denúncies prèvies per violència de gènere i 9 d'elles van ser impulsades per les pròpies víctimes.





En total, set van sol·licitar ordres de protecció, de les quals sis es van concedir-cinc estaven vigents en el moment del crim masclista.





TREBALL PARLAMENTARI





Són les xifres de l'any en què per fi ha vist la llum el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, un esforç forjat al Congrés i el Senat i que compta, a més de amb el suport de les forces polítiques amb representació parlamentària amb l'adhesió de les comunitats autònomes, els agents socials i les organitzacions de dones.