El bloc independentista mostra debilitat i divisió davant el calendari que proposa Rajoy

Els portaveus independentistes Gabriel Rufián i Joan Tardà (ERC) i Carles Campuzano (PDeCAT)





El Govern central ha comunicat a ERC i PDeCAT els terminis per elegir el nou president de la Generalitat. Després constituir al Parlament el 17 de gener, els diputats catalans hauran de triar al President abans del 31 de març, coincidint amb la Setmana Santa.

La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha preferit dirigir-se als portaveus de les dues formacions al Congrés per informar-los del calendari que ha proposat Mariano Rajoy. La proposta suposa posar en marxa el compte enrere d'un procés negociador que haurà de culminar amb la designació del candidat a President de la Generalitat i la seva posterior investidura.

En les seves comunicacions, Moncloa ha constatat les diferències i el complicat de prendre decisions en dues organitzacions que pateixen la desfeta de la seva direcció. Tant Joan Tardà, d'ERC, com Carles Campuzano, del PDeCAT, han hagut de traslladar la seva conversa amb la vicepresidenta als òrgans de direcció dels seus respectius partits.

Així, en el cas del PDeCAT la presa de decisions suposa que hagin de posar-se d'acord la direcció orgànica del partit amb el candidat i president cessat, Carles Puigdemont, fugit a Bèlgica i que forma camarilla amb el seu equip d'estrets col·laboradors.





Pel que fa a ERC, amb el seu màxim dirigent, Oriol Junqueras, a la presó, Sáenz de Santamaría es va veure obligada a repetir contacte amb la seva secretària general, Marta Rovira. Una conversa destinada a confirmar que quedaven informats i que no existien inconvenients després del compàs d'espera que va suposar les consultes entre les diferents jerarquies.





Els independentistes han acceptat la data escollida per Rajoy que escurça els terminis manejats fins ara per triar un nou govern de la Generalitat. Amb les competències intervingudes, el cap de l'Executiu tenia 20 dies hàbils des de les eleccions per convocar la sessió constitutiva del Parlament, en concret fins al dia 23 de gener. Com va anunciar el mateix Rajoy, a partir del dia 17 el nou president de la Cambra tindrà 10 dies hàbils per convocar una sessió d'investidura si hi ha candidat.





El que segueix pendent de decidir són els següents passos. El Parlament té dos mesos a partir del 31 de gener per elegir president de la Generalitat i si no ho ha aconseguit en acabar el termini el 31 de març, Dissabte Sant, hi haurà nova convocatòria d'eleccions.