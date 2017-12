El compte de twitter de Puigdemont és el més esmentat pels usuaris espanyols en 2017

El compte de twitter de Puigdemont és el més esmentat d'enguany





El compte de Twitter @KRLS, pertanyent a l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont ha estat el més esmentat pels usuaris espanyols de la xarxa social el 2017, d'acord amb l'estadística anual difosa per la plataforma de microblocs.

A nivell global, l'usuari Carter Wilkenson ha aconseguit superar el "rècord històric" de 'retuits', que fins llavors ostentava un "selfi 'de la gala dels Oscar de 2014 --publicat per la presentadora Ellen DeGeneres-- amb una captura de pantalla a la que mostra com desafia la cadena de restaurants Wendy 'sa que és capaç d'obtenir 18 milions d'retuits per obtenir' nuggets 'gratis. Fins a la data ha aconseguit 3,6 milions.

Un 'tuit' de l'expresident dels Estats Units Barack Obama contra el racisme s'ha posicionat com el que més 'M'agrada' ha rebut a tot el món, amb més de 4,5 milions. Aquesta publicació, que ha acumulat 1,7 milions d' 'retuits', ha seguit a la de Wilkenson com la segona més compartida en 2017.

El segon 'tuit' amb més 'Likes' de l'any va ser publicat per la cantant nord-americana Ariana Gran després de l'atemptat produït a Manchester (Regne Unit) durant un dels seus concerts, el passat mes de maig; va rebre 2,6 milions de 'm'agrada'.

ELS ATEMPTATS D'AGOST I EL 'PROCÉS', PROTAGONISTES A ESPANYA

Els usuaris espanyols de Twitter s'han mostrat especialment actius en temes referents als atemptats de Catalunya del passat mes d'agost i al procés independentista català. Prova d'això és que un missatge del perfil de la Policia Nacional demanant que no es comparteixin imatges dels ferits per l'atropellament de Barcelona va ser el més compartit, amb 101.000 'retuits', seguit per sengles missatges del periodista Jordi Évole i l'humorista Dani Mateu sobre el referèndum il·legal del passat 1 d'octubre -85.000 i 73.000 retuits, respectivament--.

De la mateixa manera, Carles Puigdemont té el perfil de Twitter que més mencions ha rebut a Espanya al llarg d'enguany, seguit pel compte de la Policia Nacional. Tanca el podi nacional el grup musical sud-coreà BTS, que també ha estat l'artista més esmentat a Espanya. El futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué ha estat, per la seva banda, l'esportista més al·ludit pels usuaris.

Puigdemont és seguit pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, com els tres polítics espanyols més esmentats en 2017. A nivell global, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha estat el líder mundial més esmentat en tot el planeta, seguit pel primer ministre de l'Índia, Narendra Modi, i el president de Veneçuela, Nicolás Maduro.

Des de l'àmbit de les 'tuitstars', l'activista d'esquerres rondinaire (@ protestona1) ha estat la més esmentada a Espanya en el present any. El segon lloc l'ocupa el dibuixant i dissenyador Manuel Bartual (@ManuelBartual), autor d'una història de suspens a través de Twitter que va generar gran expectació l'estiu passat, mentre que la tercera plaça ha estat ocupada pel també activista d'esquerres Gerardo TECE (@gerardotc). Finalment, el programa de Telecinco 'Sálvame' (@SalvameOficial) ha estat l'espai televisiu més esmentat pels espanyols en 2017.