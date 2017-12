Baixen els preus de més de mil medicaments a les farmàcies a partir del gener

Gener porta una redución de la factura públic de medicaments





L'entrada en vigor el proper 1 de gener de l'Ordre de Preus de Referència de 2017, publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) el passat 29 de novembre, rebaixarà els preus de 1.253 presentacions de medicaments de farmàcia comunitària, que reduiran la factura públic de medicaments a 89.600.000 d'euros. A més, baixen de preu 327 presentacions de medicaments hospitalaris.

Pel seu impacte en la reducció de la factura de medicaments de farmàcia comunitària, destaquen fàrmacs que han patit "importants baixades de preus", aconseguit en ocasions reduccions de fins a un 40 per cent, com els fàrmacs per a la hipertensió, l'artrosi, la insuficiència cardíaca o angina de pit o immunosupressors. Així, els deu principis actius amb major impacte en la baixada de preus representen gairebé el 80 per cent de la reducció de la factura.

De la mateixa manera, entre les presentacions de medicaments que baixen de preu en farmàcia comunitària es troben principis actius de gran utilització a Espanya com el salbutamol, per a l'asma, l'azitromicina, un antibiòtic; la insulina glargina, per a la diabetis; o els antitipertensivos com el olmesartan o candesartan.

"El sistema de preus de referència s'ha consolidat, però creiem que, un cop repercutit l'estalvi, s'haurien de corregir alguns aspectes que perjudiquen la farmàcia més enllà de la baixada de facturació com per exemple, ampliar els terminis de coexistència de medicaments amb preu antic i nou ", ha comentat el president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Jesús Aguilar.