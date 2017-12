'Hablemos Español' recull 23.000 signatures a Barcelona per l'escolarització en castellà

Recollida de signatures per l'escolarització en castellà





L'associació Hablemos Español ha recollit aquest divendres a Barcelona més de 23.000 signatures "perquè cap hispanoparlant català sigui discriminat" ia favor de l'escolarització en castellà a les comunitats autònomes bilingües, després d'haver aconseguit 30.000 suports en la recollida de signatures anterior, el 8 de desembre a Madrid.

En un comunicat, l'entitat ha explicat que uns 20 voluntaris han demanat signatures als vianants davant del centre comercial Illa Diagonal, entre les 11 i les 20 hores, amb l'objectiu final d'aconseguir 500.000 signatures en set mesos perquè la seva proposta de llei de llibertat d'elecció lingüística sigui tramitada com Iniciativa Legislativa Popular (ILP) al Congrés dels Diputats i es debati a les Corts.

La presidenta de l'entitat, Glòria Llac, s'ha mostrat "sorpresa" per l'acollida de la iniciativa a la ciutat i ha explicat que s'han apropat centenars de persones, algunes amb plecs de signatures ja emplenats, i que han acudit també veïns de altres municipis propers i molts joves moguts per les xarxes socials.

L'associació ha estat acompanyada de representants d'entitats com Societat Civil Catalana (SCC), Somatemps, Associació per la Tolerància, Impuls Ciutadà, Assemblea per una Escola Bilingüe, D'Espanya i Catalans, Grup de Periodistes Pi i Margall, Centre Lliure d'Art i Cultura (Clac), Concòrdia Cívica, Professors pel Bilingüisme, Espanyols de a peu i el sindicat Ames.

La proposta persegueix que cap hispanoparlant vegi "restringida la lliure circulació pel territori del seu país per raó de llengua, perquè podrà escolaritzar els seus fills en espanyol i no tindrà limitat el seu accés a un lloc de treball, ni haurà de suportar cap altra trava lingüística "a les comunitats autònomes amb dues llengües oficials.