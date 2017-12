El desplegament de reforç policial per a l'1-O finalitza aquest dissabte

El 'Piolín' que allotjava als guàrdies civils va suscitar bromes





El desplegament del reforç de policies i guàrdies civils a Catalunya pel referèndum l'1 d'octubre finalitzarà aquest dissabte després d'uns 100 dies, tal com ha ordenat el Ministeri de l'Interior.

Els agents desplaçats han estat allotjats en tres ferris: el ferri Moby Donada, conegut com a 'vaixell de Piolín' per les seves imatges de dibuixos animats i que va suscitar nombroses bromes a les xarxes socials; el GNV Azzurra, i el Rhapsody, que van atracar en els ports catalans el 20 de setembre.

També hi ha hagut diversos grups allotjats en hotels a Pineda de Mar, Calella (Barcelona) i Reus (Tarragona), on es va generar polèmica per escraches i protestes ciutadanes després de l'operatiu de l'1-O en el qual es van produir càrregues a les escoles.

El Govern ha declarat secret d'Estat el desplegament policial de reforç que, segons diverses fonts policials, es xifra en entre 4.000 i 6.000 agents.

Des del passat 26 de desembre, els policies que encara estaven desplaçats han anat marxant de manera progressiva, amb la previsió que aquest dissabte es doni per tancat l'anomenat operatiu Copèrnic.

DE COPÈRNIC A PIOLÍN





El 16 de novembre passat va partir des del Port de Barcelona el 'vaixell de Piolín', molt criticat per les condicions de salubritat en què convivien policies i guàrdies civils, i es va traslladar el GNV Azzurra des de Tarragona.

Ara aquests dos vaixells està previst que abandonin el recinte portuari diumenge a primera hora --el GNV Azzurra-- i dimarts a les 22 hores --el Rhapsody--.

A partir d'aquest dissabte a Catalunya romandran els policies i guàrdies civils que formen part de la plantilla fixa en aquesta comunitat autònoma.

La marxa dels policies, segons el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, estava planejat des de fa setmanes, un cop se celebressin les eleccions catalanes el 21 de desembre.

Zoido va justificar la fi del reforç policial a la "recuperació de la normalitat institucional i la convivència" després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la convocatòria d'eleccions.