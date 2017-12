Arrimadas confirma la intenció de Cs de presidir la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas (Cs) a Jerez aquest dissabte





La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha recordat que la Mesa del Parlament és "un òrgan clau" que la seva formació vol presidir. Així mateix, ha afirmat que el passat dia 27 es van iniciar les "negociacions amb la resta de forces parlamentàries" i ha demanat "tranquil·litat i responsabilitat" a PP i PSOE, als quals els ha recordat que "les seves estratègies no han donat resultats a Catalunya en els últims 35 anys ".

En roda de premsa a Jerez de la Frontera (Cadis), Arrimadas ha assenyalat sobre la data del 17 de gener per a la constitució del Parlament que "com més aviat millor". En aquest sentit, ha subratllat que "la constitució de la Mesa del Parlament és una fita molt important", ja que "és un òrgan clau que volem presidir, perquè volem evitar que les barbaritats que es van produir en l'anterior legislatura puguin tornar a portar- a terme ".

"No volem tornar a veure la incertesa, les il·legalitats i la situació d'absoluta inestabilitat en la qual els senyors dels partits separatistes van posar a la Cambra catalana", ha assenyalat Arrimadas, que ha afegit que "Cs va a reivindicar el que per vots i per escons li correspon, que és la presidència de la Mesa, que a més serà bo per a l'estabilitat a Catalunya".

En aquest sentit, ha incidit que el fet "que presideixi la Cambra catalana un partit que respecta les lleis, a tots els catalans i les normes de funcionament del Parlament, és necessari".

Pel que fa a les votacions per la Mesa i un possible benefici per a Cs pel fet que hi hagi altres partits amb candidats imputats, empresonats o fugits, Arrimadas ha assenyalat que "més que beneficiar, als partits que presenten en les seves llistes a persones imputades per delictes tan greus com malversació, tot el que puguin plantejar té menys possibilitats d'èxit".

"Nosaltres, que no tenim a ningú imputat per delictes tan greus, que no ens hem saltat la legalitat, que no hem posat en perill al Parlament de Catalunya, ni hem fet fugir a 3.000 empreses, estem en millor disposició per poder liderar aquestes negociacions", ha afegit Inés Arrimadas, que ha afirmat que," a més, les urnes ens han ratificat com la força política amb més suport social a Catalunya, i intentarem lluitar pel que creiem que és just i que és bo per a Catalunya" .

GOVERNAR LA GENERALITAT NO ÉS JUGAR AL MONOPOLY





Quant a l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, la dirigent de Cs ha manifestat que "viu a Matrix i es creu que pot ser president per Internet o per WhatsApp". "Governar la Generalitat de Catalunya no és jugar al Monopoly, això no es pot fer ni per Whatsapp ni per Skype. Cal estar a Catalunya, cal lluitar pels catalans i cal respectar les normes i les resolucions judicials", ha afirmat .

"Si Puigdemont no fa cap d'aquestes coses, que no ho ha fet, està inhabilitat políticament per poder representar a tots els catalans", ha manifestat. En aquest sentit, ha afegit que "es va presentar a aquestes eleccions amb greus càrrecs a l'esquena, fugit de la justícia, i, per molt que ell es cregui que viu a Matrix, sabem que no podrà ser president de la Generalitat" .

UNA TAULA DEL PARLAMENT D'acord amb ELS RESULTATS DEL 21D





Acostades ha diferenciat les constitucions de la Mesa del Parlament i la presidència de la Generalitat, afirmant que "el més urgent, i el que cal garantir, és que la Mesa tingui una representació d'acord amb els resultats electorals i estigui presidida per persones que compleixin amb les lleis i doni seguretat i estabilitat a la Cambra catalana".

Segons la seva opinió, "aquest és l'objectiu a curt termini i una vegada que passi això, s'obrirà el termini de dos mesos per gestar el nou govern". En aquest sentit, ha apuntat que "és veritat que la Llei Electoral, que PP i PSOE no han volgut canviar en 35 anys, fa que, tot i tenir més vots, Cs no tingui més escons que els partits separatistes".

No obstant, ha afirmat que cal formar primer la Taula, "i després es veurà què fan els partits separatistes, perquè els seus candidats estan fugits de la justícia o inhabilitats políticament per governar". Per això, ha demanat "tranquil·litat i responsabilitat, perquè les estratègies del PP i del PSOE no han donat un bon resultat en els últims 35 anys, i per fi hi ha un partit sense complexos que sí que pot liderar una alternativa".

LA REALITAT PARAL·LELA DE PUIGDEMONT





Arrimadas ha afirmat que "hi ha menys possibilitats amb aquesta Llei electoral que si hi hagués una llei justa amb uns escons d'acord amb els vots que has tret". "Moltes possibilitats no n'hi ha, però no tirarem la tovallola", ha assenyalat.

"No crec que Puigdemont pugui ser president de la Generalitat, i no crec que tinguin moltes més alternatives, per tant, tranquil·litat, responsabilitat, i intentarem primer que hi hagi una Mesa del Parlament que respecta aquests criteris de vot, i després anem a veure què fan els partits separatistes ", ha indicat.

Finalment, pel que fa al discurs de cap d'any programat per Puigdemont, la líder de Cs ha manifestat que "viu en una realitat paral·lela i segueix pensant que és president". "No només està fora de la llei, sinó fora de la realitat".