UGT i CCOO es plantegen noves aturades a les cafeteries dels aeroports després de l'èxit de mobilització

Acció de protesta en un aeroport





Els sindicats CCOO i UGT tornaran a reunir-se el pròxim 10 de gener per valorar les aturades parcials realitzats a les cafeteries dels principals aeroports, que s'han dut a terme de 13.00 a 15.00 hores els dies 22, 23, 29 i 30 de desembre.

Fonts sindicals han qualificat "d'èxit" el seguiment de les aturades realitzats i han explicat que al gener valoraran la possibilitat de tornar a convocar noves protestes, "tot i que encara cal esperar a saber què proposa Aena".

Gairebé el 100% dels treballadors de les cafeteries i sector d'hostaleria dels principals aeroports espanyols, segons els sindicats, dels 3.500 treballadors cridats a la vaga, s'han sumat a les aturades convocades pels sindicats CCOO i UGT.

Les aturades es van convocar com a protesta a l'increment de lots en les licitacions i en defensa del manteniment de l'ocupació.

CCOO i UGT exigeixen a AENA que reconsideri la política de licitació dels espais d'hostaleria. "Manifestem una vegada més la nostra discrepància, desacord i oposició a la divisió dels restaurants i bars dels aeroports", han assenyalat UGT i CCOO en un comunicat conjunt.

Els sindicats consideren que la creació de lots nous, dividint els existents fins a la data, pot afectar "negativament a l'ocupació i als drets dels treballadors precaritzant les seves condicions de treball socials i econòmiques".

CCOO i UGT assenyalen que "és probable que, en un afany recaptatori disfressat de defensa de l'interès dels usuaris, de millora del servei i la competitivitat", es pretengui estendre aquest model que, segons ell, "empitjorarà el servei als viatgers" .

De cara a les noves licitacions, els dos sindicats reclamen que els possibles canvis que es puguin plantejar es pactin amb la representació legal i amb presència dels sindicats amb representació en els comitès d'empreses, així com una millor informació tant en la convocatòria del concurs així com en les fases del procés.

SUBROGACIÓ I APLICACIÓ DE CONVENIS





Entre les seves reivindicacions, els sindicats defensen la subrogació de tot el personal en l'àmbit d'aquesta activitat en tots els supòsits de successió o substitució d'empreses (contractació o subcontractació) realitzat en els aeroports i el manteniment del nivell d'ocupació mentre duri la concessió.

Així mateix, reclamen l'aplicació obligatòria dels acords i convenis sectorials, així com les millores econòmiques i socials que s'hagin pactades, individual o col·lectivament, a més dels sistemes de productivitat i percentatges de serveis.

En el cas d'haver d'acudir a mesures que afectin a l'ocupació, demana a Aena com a empresa propietària, que adquireixi el compromís perquè les plantilles existents mantinguin les seves condicions de treball, habilitant els mitjans necessaris per a això com la reubicació en cas de disfuncions produïdes per canvis en la concessió.

A més, reclamen el compromís de no externalització de serveis per part de les adjudicatàries, la revisió de les condicions econòmiques del concurs, en el cas que l'empresa adjudicatària presenti pèrdues econòmiques, per assegurar la viabilitat de la concessió i evitin el recurs a mesures com EROs o ERTEs.