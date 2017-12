Més de mig miler de persones han mort ofegades a 2017, la majoria a platges

El 29 per cent de les víctimes van ser rescatades pels socorristes





Al llarg de 2017 han mort per ofegament a Espanya 539 persones, especialment a les zones de platja i en dies en què l'aigua estava en bones condicions, segons es desprèn d'un informe preliminar realitzat per l'Associació Espanyola de Tècnics en Salvament Aquàtic i Socorrisme (AETSAS) i l'Escola Segoviana de Socorrisme (ESS).

De tots els morts, 431 eren homes (75%), 108 dones (25%) i 32 nens, tot i que 1.256 persones van estar també implicades en un dels 980 incidents ocorreguts en el medi aquàtic, dels quals més del 43 per cent van ser mortals, un 20 per cent van requerir hospitalització i menys d'un 30 per cent es van saldar gairebé sense conseqüències per a les víctimes.

Ara bé, tot i que els homes moren per ofegament en un percentatge molt superior al de les dones, en els rescats o ofegaments no mortals, aquest percentatge se situa en un 60 per cent en homes i 40 per cent en dones causa de que elles, segons els responsables de l'estudi, realitzen activitats de menor risc.

Pel que fa a l'edat, l'informe ha posat de manifest que en homes pràcticament no hi ha diferències entre edats, però sí "pics" marcats en determinats trams, mentre que en les dones es donen menys ofegaments entre els 18 i 50 anys.

"El perfil d'ofegament ha canviat en els últims deu anys i la corba s'ha anat desplaçant cap als adults de més edat a mesura que la piràmide poblacional també ho ha fet. El salt cultural que s'ha produït en la població jubilada pel que fa al oci nocturn i l'increment dels desplaçaments de la gent gran de l'interior als llocs d'oci costaners, propiciat en gran mesura per la popularització dels viatges de l'Imserso, ha fet que s'omplin les platges de gent gran amb escàs coneixement dels riscos del entorn aquàtic", han explicat els experts.

Així mateix, els menors de 14 anys són un altre dels principals grups de risc d'ofegament. De fet, la probabilitat que un nen mori per aquesta causa s'incrementa entre els 12 i els 48 mesos, quan comencen a adquirir destreses motores suficients per caminar i desenvolupar-sols i quan la supervisió dels adults es relaxa.

"L'ofegament és la principal causa de mort en nens d'entre 5 i 14 anys a tot el món", han informat els especialistes, per detallar que les víctimes mortals en aquestes edats es produeixen a les piscines domèstiques per la falta de supervisió adulta i manca de tanca o de sistemes de protecció.

No obstant això, a nivell general, el 72 per cent dels incidents es van produir en platges o en l'entorn marí, un 18 per cent en aigües interiors, un 6 per cent en piscines i un 2,6 per cent en piscines domèstiques. En aquest punt, l'informe ha cridat l'atenció que poc més del 10 per cent dels incidents es produeixen en males condicions de l'aigua o amb bandera vermella i un altre 18 per cent amb bandera groga, si bé en més del 50 per cent de els casos l'estat de l'aigua no s'esmenta.

CANÀRIES REGISTRA EL MAJOR NOMBRE D'ACCIDENTS

La principal activitat que realitzaven les víctimes en el moment de patir l'episodi d'ofegament era la natació recreativa, el que, segons el parer dels experts, pot ser un indicador que es rebaixa el nivell d'atenció en la seguretat personal i les mesures de autoprotecció davant del ofegament. També la navegació i realitzar activitats esportives o recreatives prop oa l'aigua suposen una alta possibilitat de patir un incident, inclosos els accidents de trànsit en els quals els vehicles es precipiten a l'aigua.

Quant als tipus d'intervenció, el 29 per cent de les víctimes van ser rescatades pels socorristes, si bé en un 20 per cent d'aquests casos l'albirament i extracció de l'aigua el va realitzar un banyista o una altra persona sense ensinistrament. A més, en un 22 per cent dels casos només va poder fer-se el rescat de la víctima ja morta, tot i que s'ha demostrat que el percentatge de morts va baixar del 51 al 26 per cent si l'incident d'ofegament es va produir en una zona amb servei de socorrisme.

Per comunitats autònomes, Canàries és la regió en la qual més ofegaments, tant mortals com no, es van produir (237, dels quals 93 van ser mortals), seguida de Comunitat Valenciana (218, amb 70 mortals), Galícia (159. 70 mortals ), Andalusia (155. 77 mortals), Illes Balears (89. 33 mortals), Catalunya (81. 52 mortals), Astúries (71. 19 mortals), Múrcia (52. 19 mortals), País Basc (43, dels que 22 van ser víctimes mortals), Cantàbria (42. 24 mortals), Castella i Lleó (36. 24 mortals), Castella-la Manxa (19. 7 mortals), Aragó (13. 7 mortals), Extremadura (13. 9 mortals ), Navarra (9, dels quals 2 van ser mortals), Ceuta (8. 4 mortals), Madrid (7. 5 mortals), la Rioja (4, 2 dels quals van ser mortals) i Melilla (2, sense morts) .

Finalment, l'informe ha evidenciat que gairebé una de cada quatre persones que pateix un ofegament són estrangers, especialment alemanys, francesos i anglesos, que estan a Espanya per turisme o persones procedents d'altres països amb residència habitual o temporal al país. Dels 253 que van patir un episodi d'ofegament, 132 van morir i el 80 per cent d'ells va ser al mar.