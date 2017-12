TV3 ha emès en directe el missatge de Puigdemont donant-li categoria de president

TV3 ha emès el misatge de Puigdemont en directe

El canal autonòmic de notícies 324 ha emès aquest dissabte el missatge de l'expresident Puigdemont mentre aquesta mateixa setmana no ho va fer amb el missatge de Nadal del rei Felip VI.









No obstant això, TV3 ha promogut l'emissió al mateix temps que l'expresident ho difonia a les xarxes socials, donant-li categoria de president a qui fos cessat per l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, perseguit per la justícia i fugit a Bèlgica. Tampoc Puigdemont va ser el candidat més votat en les eleccions del passat 21 de desembre.









El president de la Generalitat cessat, Carles Puigdemont, ha demanat al president del Govern, Mariano Rajoy, que reconegui els resultats de les eleccions catalanes del 21 de desembre i que comenci a "negociar políticament amb el Govern legítim de Catalunya".





Ho ha dit aquest dissabte en el missatge de cap d'any, que ha fet des de Brusselles (Bèlgica) i que ha difós a través de les seves xarxes socials, en el qual ha preguntat a Rajoy si acceptarà els resultats electorals: "A què espera el president Rajoy a acceptar els resultats?".





Puigdemont ha afirmat que el Govern central té "una nova oportunitat de comportar-se com la democràcia europea que assegura ser" i que els ciutadans catalans i espanyols, i els governs i institucions europees esperen que dialogui amb el Govern cessat.





"Molts ciutadans esperen que, fracassada la recepta de la violència, la repressió i la liquidació de l'autogovern, comenci finalment l'era del diàleg i la negociació que venim reclamant des de fa anys", ha expressat.





Ha exigit al Gobierno que "rectifiquin el que ja no funciona, que reparin el dany causat, i que restitueixin tot allò que han destituït sense el permís dels catalans", en referència a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució amb el qual es va cessar el Govern i es va dissoldre el Parlament.





LA REPRESSIÓ NO ÉS LA SOLUCIÓ





Puigdemont ha criticat que Rajoy pretenia una "solució ràpida i indolora" de la situació a Catalunya aplicant el 155 per, segons ell, suprimir les institucions catalanes, intervenir la Generalitat, convocar eleccions, que guanyessin els partits constitucionalistes i poguessin formar Govern.





Tot i això, creu que "no solament no ha sortit com ell somiava, sinó que el seu partit ha quedat relegat a l'última posició" i el Govern cessat pot mantenir el seu suport parlamentari, gràcies a la majoria absoluta independentista.





També ha preguntat al Gobierno i els partits que van recolzar l'aplicació del 155 de què ha servit aquesta mesura: "De què ha servit tanta repressió? De què ha servit perjudicar el poble de Catalunya amb la paràlisi que ha significat el 155?".





El també candidat de JuntsxCat s'ha qüestionat la utilitat de l'actuació policial de el 1-O i de les accions judicials contra alguns membres de l'independentisme, i si "era aquesta la proposta espanyola per a Catalunya", la qual cosa ha titllat de despropòsit monumental.





21D, UN ÈXIT DEMOCRÀTIC





Ha celebrat l'alta participació de les eleccions del 21 de desembre, que ha qualificat com un èxit democràtic històric: "Podem estar contents, com a poble, de la nostra participació en una jornada, ara sí, sense violència ni repressió".





Puigdemont considera que aquesta participació evidencia que els catalans no tenen por a les urnes i que volen utilitzar-les per resoldre les seves "aspiracions i les legítimes discrepàncies" sobre com afrontar el futur de Catalunya.





Per això, ha reivindicat que el poble català "s'ha guanyat el dret a fer-se a si mateix com a república d'homes i dones lliures", i que té el dret de defensar una Catalunya millor i disposar de les eines per fer-ho possible, que, al seu judici, l'Estat li nega sistemàticament.





RECORD PER ALS PRESOS SOBIRANISTES





El president cessat ha lamentat que ha de fer el tradicional discurs de finalització d'any "en les circumstàncies més inversemblants imaginables", ja que ell i diversos consellers cessats estan a Bèlgica, i el vicepresident cessat, Oriol Junqueras, l'conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, estan empresonats.





Els ha qualificat com a presos polítics, la qual cosa ha qualificat com una vergonya i un escàndol, i ha alertat que "els acusen d'haver complert la promesa electoral i haver estat fidels al Parlament amb l'únic propòsit de construir un país millor".





DESITJOS PER 2018





Puigdemont ha desitjat un bon any als ciutadans i ha expressat les seves expectatives pel 2018: "Espero que sigui un any pròsper, un any de progrés i un any d'harmonia en el qual gaudim dels valors fundacionals de la república: llibertat, igualtat i fraternitat".





A més, s'ha mostrat convençut que el discurs de finalització d'any de 2018 es farà des del Palau de la Generalitat i prop dels treballadors de l'administració catalana "que avui suporten la intervenció barroera".