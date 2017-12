El GNV Azurra, un dels vaixell-hotel dels policies de l'1-O, salpa de Barcelona

El vaixell GNV Azurra atracat al port de Barcelona





El vaixell GNV Azzurra, que allotjava a agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil que s'havien desplaçat a Barcelona pel referèndum de l'1 d'octubre, ha abandonat el port de la ciutat aquest diumenge, han informat fonts portuàries.

Malgrat que estava previst que abandonés el port aquest diumenge al matí, el vaixell va salpar dissabte cap a les 21.00 hores, de manera que al recinte portuari ara només queda el Rhapsody, que es preveu que parteixi dimarts a la nit.

La marxa d'aquests vaixells forma part de la finalització de l'operatiu Copèrnic, el desplegament del reforç de policies i guàrdies civils a Catalunya per l'1-O, que ha ordenat el Ministeri d'Interior.

Des del 26 de desembre, els policies que encara estaven desplaçats han anat marxant de manera progressiva i ara falta que el vaixell Rhapsody abandoni el port de Barcelona.

Els agents desplaçats han estat allotjats en tres ferris: el ferri Moby Donada, conegut com a 'vaixell de Piolín' per les seves imatges de dibuixos animats i que va suscitar nombroses bromes a les xarxes socials; el GNV Azzurra, i el Rhapsody, que van atracar en els ports catalans el 20 de setembre.

També hi ha hagut diversos grups allotjats en hotels a Pineda de Mar, Calella (Barcelona) i Reus (Tarragona), on es va generar polèmica per escraches i protestes ciutadanes després de l'operatiu de l'1-O en el qual es van produir càrregues a les escoles.