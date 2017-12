ERC no ajuda a Comín en el seu 'exili' belga i li critica el seu acostament a Puigdemont

Toni Comín, exconseller de Salut segueix fugit a Bèlgica





Sembla que el refugi belga es va fent cada dia més difícil per Toni Comín. Segons sembla, el líder d'ERC, Oriol Junqueras, no li perdona que, mentre ell és a la presó, optés per escapolir-se a Brussel·les, on el temps va passant i els diners escassejen. Així, Comín s'ha llançat a trucar a alguns mitjans de comunicació buscant feina com a tertulià, però, de moment no ha obtingut cap resposta favorable.

Comín ha sortit elegit com a número 7 de la candidatura d'ERC republicana i, òbviament, no li interessa cedir l'escó perquè corri la llista. Una decisió que es discuteix en les files de les formacions independentistes: ¿Perdre votacions o perdre visibilitat?





L'exconseller va passar de Ciutadans pel Canvi --la plataforma de suport a l'expresident Pasqual Maragall-- al PSC i després a ERC. El 'exili' l'empeny a un cert acostament al PDeCAT encara que de moment no hi ha cap declaració en aquest sentit.

PUIGDEMONT SUMA SUPORT MORAL I AJUDA ECONÒMICA

Per la seva banda, Puigdemont compta amb el suport de l'empresari Josep Maria Matamala, històric dirigent de CDC, i de Joan Oliveras Bagués, un dels amos de la joieria de luxe Bagués i número 65 de la llista de Junts per Catalunya. Així mateix, l'expresident ha estat acollit per l'extrema dreta flamenca. Ja és sabut que Puigdemont va passar la nit de Nadal en un palauet de luxe situat a la localitat flamenca de Sint-Pauwels, propietat de Walter Verbraeken, un milionari independentista vinculat al partit nacionalista Nova Aliança Flamenca (N-VA).

Des que a l'octubre el candidat de JuntsxCat fugís a Brussel·les per evitar l'acció de la Justícia espanyola, l'oci no ha faltat a la seva agenda política i electoral. Ha anat a l'òpera i ha mantingut reunions socials i sopars amb amics i visitants.