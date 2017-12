Serveis bàsics més cars, sous públics congelats i discret augment de les pensions el 2018

Cristóbal Montoro, ministre d'Hisenda





El nou any s'estrena amb l'augment del preu dels serveis bàsics com la llum, el gas, els transports i les telecomunicacions. No obstant això, la immensa majoria de nòmines segueix sense pujar. Amb una inflació mitjana acumulada en el 2017 propera al 2% (al mes de desembre va ser de l'1,2%), bona part dels espanyols comencen el 2018 perdent poder de compra.

Així, la nòmina dels pensionistes pujarà només un 0,25%, és a dir, tot just 2,5 euros per a una jubilació mitjana: de 892 euros a 894,5. Per a una prestació de viduïtat, aquesta pujada serà una mica menor, tot just 1,3 més al mes.

El Govern ha optat per aplicar de nou la revaloració mínima per llei, aquest 0,25% marcat després de la reforma que va fer Rajoy, per intentar que el cost de les pensions no se segueixi disparant. El retard en l'edat per retirar contribueix també en aquest objectiu d'estalvi.

A partir de la setmana vinent, tots aquells que vulguin jubilar-se amb el 100% de la nòmina hauran de fer-ho amb 65 anys i 6 mesos. És a dir, un mes més tard que el que van poder fer-ho aquest 2017.

A més, la mitjana amb la qual es calcularà seves prestacions també canvia. Es farà sobre els 21 últims anys cotitzats, no sobre 20 com fins ara. Això suposarà que els que s'incorporin a aquest sistema públic cobraran menys que els que van entrar anteriorment.

El 2018 és, a més, l'últim any abans que entri en vigor l'anomenat factor de sostenibilitat. Vol dir que als que es retirin a partir del 2019 la seva nòmina es calcularà tenint en compte el seu temps cotitzat (llavors ja seran els 22 últims anys), però també l'esperança de vida. Així, segons el servei d'estudis del BBVA, un pensionista que es jubili el 2018 i cobri una pensió de 1.000 euros, passaria a 995,3 euros si ho fes el 2019 amb aquest nou càlcul. Se suposa que rebran menys al mes, però durant més temps.





LA FALTA DE PRESSUPOST CONGELA ELS SOUS PÚBLICS





El fet d'haver hagut de prorrogar els Pressupostos Generals per a aquest nou exercici suposa, així mateix, la congelació de les retribucions dels treballadors de la funció pública. De moment, el Ministeri d'Hisenda no ha aprovat cap mesura excepcional en aquest sentit. Una situació que es repeteix des del passat any i que Montoro va rectificar quan li van aprovar els comptes amb una pujada de sous de l'1% i el pagament, al juliol, dels endarreriments des de gener.

Pel que fa al salari mínim interprofessional i els temporers, es beneficien d'un discret augment del 4% que significa que el salari mínim diari es queda en només 24,53 euros; i el mensual, a 735,9 per 14 pagues.

També la falta de pressupostos afecta a l'IPREM, un indicador essencial que serveix per calcular, entre d'altres, ajuts i beques i que es manté en els 537 euros al mes.