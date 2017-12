Malgrat la seva confessió, la defensa de 'el Chicle' no reconeix delicte i al·legarà que va ser un accident

Quique 'el Xiclet' va portar a la Guàrdia Civil fins el cadàver de Diana Quer





La defensa de José Enrique Abuín Gey, conegut com Quique 'el Chicle', no reconeix a aquest veí de Rianxo com a "culpable de cap delicte" i al·legarà que la mort de Diana Quer es va produir per accident.

Segons fonts pròximes a la defensa de 'el Chicle' a les quals ha tingut accés Europa Press, l'autor confés del crim de la jove madrilenya va revelar el lloc on va dipositar el cadàver a la segona declaració davant els investigadors, que va tenir lloc ja en la matinada de diumenge.

Després de negar la seva implicació en el cas, 'el Chicle' va acabar confessant i portant als agents a una nau del lloc de Rostits, a Rianxo (La Corunya), on un equip especial de la Guàrdia Civil va recuperar de l'interior d'un pou un cadàver que es dóna per fet que pertany a Diana Quer. Aquest extrem haurà de ser confirmat per l'autòpsia, prevista per a les pròximes hores.





Diana Quer estava desapareguda des d'agost de 2016

El canvi en la postura del presumpte autor del crim es va produir després que la seva dona, Rosario R., modifiqués la seva versió i negui ara que el seu marit estava al seu costat en la nit en què es va perdre la pista a Diana Quer, el 22 agost 2016.

No obstant això, aquestes fonts apunten que aquest canvi no va influir en el fet que 'el Chicle' acabés confessant el lloc on es trobaven les restes mortals. A més, han indicat que Abuín Gey està prestant "una col·laboració positiva" amb la investigació.

'El Chicle' passarà a disposició judicial a primera hora d'aquest dilluns als Jutjats de Ribeira, on prestarà declaració a partir de les 09,30 hores.

A més de la mort de la jove madrilenya, aquest veí de Taragoña, a Rianxo, també està sent investigat com a presumpte autor d'una agressió i intent de segrest a una jove a Boiro (La Corunya) el passat 25 de desembre.

La denúncia presentada per aquesta jove, que va aportar una descripció del sospitós i del seu vehicle, va tancar el cercle sobre 'el Chicle', que des del principi de la investigació era un dels principals noms que remenaven les forces de l'ordre com implicat en el 'cas Diana Quer'.