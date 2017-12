Ciutadans inicia les negociacions per a la presidència del Parlament amb el rebuig de JuntsxCat

Inés Arrimadas i Carlos Carrizosa, de Ciutadans





JuntsxCat, la candidatura liderada per l'expresident Carles Puigdemont, ja ha anunciat el seu rebuig a qualsevol acord que permeti facilitar a Ciutadans la presidència del Parlament.

Ciutadans, segons ha assenyalat el seu portaveu parlamentari, Carlos Carrizosa, ja ha mantingut contactes amb JxCat i el PSC de cara a la sessió constitutiva del Parlament, que se celebrarà el 17 de gener i en la qual caldrà triar la nova Mesa de la cambra catalana.

La formació taronja aspira a assumir la presidència del Parlament, perquè aquesta institució pugui exercir de "contrapès democràtic" d'un futur Govern en mans independentistes, ha argumentat Carrizosa.

No obstant això, i després dels contactes mantinguts fins ara, JxCat no preveu la possibilitat de facilitar amb els seus vots que la presidència del Parlament recaigui en Ciutadans.

Segons fonts de la candidatura d'Puigdemont, encara Inés Arrimadasi el seu equip arribessin a formalitzar una proposta de pacte, "JxCat no preveu que Ciutadans tingui la presidència del Parlament en cap cas ni circumstància, perquè els independentistes han guanyat les eleccions".

"El poble català ha votat que Ciutadans estigui a l'oposició en tots els aspectes, i això inclou també els òrgans parlamentaris", han recalcat les mateixes fonts.

En una entrevista amb Efe, Carrizosa ha al·legat que si Ciutadans assumís la presidència del Parlament gràcies a "un pacte democràtic amb la resta de partits" amb representació parlamentària, "cal suposar que seria una presidència estable i acceptada per tots".

Per això, Ciutadans ja ha obert "converses amb JxCat, que és la segona força més votada, i amb el PSC, que és l'altra força constitucionalista que tindria prou vots per formar part de la Mesa", per tal de traslladar-los aquest plantejament.

"No hem parlat de noms, però sí que hem deixat constància que, si al final, malgrat la nostra majoria en vots i en escons, no podem formar govern, seria sa democràticament que el Parlament, que és l'òrgan que ha de controlar l' Govern, estigués presidit per la força més votada", ha remarcat Carrizosa.