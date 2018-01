Ens agrada pensar que cada cosa té un valor determinat. Creiem que de forma objectiva i inamovible, qualsevol element del món, ja sigui una persona, un fet o un objecte, posseeix una vàlua que podem reconèixer. Sentim que és possible jutjar el valor d'alguna cosa sense possibilitat d'error. Acomodats en aquesta idea, jutgem el que ens envolta.





La forma mitjançant la qual captem el valor de les coses és l'avaluació. Quan avaluem alguna cosa ho fem a la recerca de la seva essència, del que creiem que realment és i el que això pot aportar-nos. Intentem disseccionar per observar quant pot oferir-nos. Mesuraments i comprovacions de tot tipus tenen lloc en el nostre pensament, nombrosos contrastos i comparacions amb altres objectes afins, que ens permeten elaborar un rànquing: una jerarquia en la qual situar el avaluat respecte de tota la resta.





AVALUEM LA BASE DE CRITERIS PERSONALS





Un criteri és un filtre, una manera de classificar les coses, basat en valors. Segons el que considerem més important, així avaluarem el que ens envolta i passa. Els nostres criteris, interioritzats i inserits en la ment, s'apliquen al món a través de judicis. Són judicis de valor els que ens fan percebre alguna cosa com a bo o dolent, positiu o negatiu, valuós o un sol ús.





Vivim els nostres judicis de valor com l'única opció possible. Poques vegades la nostra experiència ens permet aturar-nos un segon per recapacitar que allò que tinc davant meu, està sent jutjat segons uns valors que podrien no ser absoluts. En general, estem cecs davant el fet que la nostra avaluació s'utilitza en un criteri que capta cert tipus de valor, i ignora tots els altres.





Jutgem a individus, situacions i objectes segons ens afecten: veiem el seu valor quan considerem que ens beneficien o aporten alguna cosa, i l'hi neguem quan creiem que ens fan malbé. Aquesta forma de jutjar és coherent, fins i tot personalment beneficiosa, però també profundament esbiaixada.





Creiem que els nostres judicis de valor són objectius, però no és així. Pensem que capten el valuós del que percebem de forma neutral, cristal·lina, però això tampoc passa. La realitat és que ignorem el valor de les coses, precisament per no ser conscients d'aquest fet.





VALORAR ÉS UN ACTE DE DECISIÓ





El reconeixement del valor no ha de ser sempre passiu. El "valuós per a mi" és un criteri útil, precís, però no és l'únic. Qüestionar els nostres valors, l'estructura dels nostres judicis i avaluacions ens permetrà reconèixer espais totalment ignorats. El valor no només es reconeix, també es descobreix.





Valorar pot ser un acte de creació, d'obertura. Quan un valora des de la contemplació del que és, sense exigència, veu les coses com són. Superant els límits de la nostra perspectiva, percebem allò que no podíem veure. Sense avaluació, vam gaudir d'una bellesa abans vedada.





Habitem un món ple d'experiències d'incomptable valor, que podríem estar ignorant per la nostra forma de jutjar: tresors que s'amaguen a simple vista.





Estàs disposat a perdre el valuós de la vida?









Omar Linares és filòsof i terapeuta en thelosconsulta.com