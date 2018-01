Puigdemont acomiada l'any a Romania i Junqueras a Estremera

L'estadista europeu, Carles Puigdemont, com el defineix la seva cap de paelles, Pilar Rahola, ha celebrat la festa de cap d'any a Romania, a casa dels seus sogres i envoltat de la seva dona i les seves filles. Mentre Oriol Junqueras ho ha fet a la presó d'Estremera, sense la seva família i sopant un menú "especial" d'aquests tan fantàstics que solen servir entre reixes. ¿Quina és la diferència entre els dos polítics ?. Que Puigdemont es va escapar per no trepitjar la presó, mentre Junqueras es va quedar per assumir les conseqüències dels seus actes. Així de senzill, rotund i clarificador.





Les diferències més que evidents entre ERC i JuntsxCatalunya han anat creixent abans de les eleccions i més després de les mateixes, pels resultats que han deixat els republicans com el tercer partit en nombre de diputats, quan les enquestes el situaven en el primer lloc. L'ús que Puigdemont ha fet dels mitjans de comunicació públics, i dels privats amics, amb presència diària, i alimentant el discurs victimista que ha calat en els sentiments de milers de ciutadans amb la frase de màrqueting "Puigdemont és l'autèntic president! "no ha caigut bé entre els republicans que se senten traïts.





ERC per la seva banda, mancat d'estratègia i una mala campanya, amb el seu líder a la presó sense possibilitat d'estar diàriament en els mitjans, més les indicacions de l'ANC que apostava per votar Puigdemont -ha de ser, entre moltes altres raons perquè Jordi Sánchez va en la seva llista- i perquè no ha tingut substituts de talla a les seves files, ha estat castigada.





Puigdemont, ha anat a la seva, sense escrúpols, ni consideració cap a ERC ni Junqueras. Ell volia com fos ser el màrtir, el líder, el president de la suposada República Catalana i ha aplicat allò "la fi justifica els mitjans". Estratègia que no ha agradat als seus exsocis i que aquests no estan disposats a donar-li un xec en blanc.





Junqueras està molt molest amb els ex-consellers, Comín, Dolors Bassa i Meritxell Serret que són d'ERC i que l'únic que estan fent és de comparsa de l'ex-president, sense treure rèdit per al seu partit. No han estat capaços d'establir una estratègia que els identifiqui amb les sigles i amb Junqueras: han treballat per al "adversari" polític.

El malestar, malgrat que el tracten de dissimular, és més que evident i Comín, com sol fer, s'està buscant la vida professional per aconseguir uns ingressos per si de cas no arriba a recollir l'acta de diputat.





Queden molt pocs dies per a la sessió d'investidura, amb greus diferències entre ERC i Junts per Catalunya de forma i de fons, tot i que segueixen les reunions més privades que públiques. Hi ha esculls que han de salvar les dues formacions polítiques, en un temps rècord. Serà possible ?. Alguns diuen que estan condemnats a entendre i pot succeir com els matrimonis de conveniència, que només es suportin.





"A vegades la consciència va per una banda i la conveniència per un altre" deia Julia Navarro en la seva obra "Digues-me qui sóc".