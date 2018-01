Les companyies de creuers que operen al Port de Barcelona sospesen fer-ho des de València

Segons pública aquest dimarts El Confidencial Digital de fonts del sector, les cadenes de creuers de la CLIA (Cruise Lines International Association) que operen a Barcelona també s'han vist afectades per la inestabilitat política catalana.





Fonts de sudepartamento de premsa han assegurat que "la indústria dels creuers és sensible als canvis i busca sempre l'estabilitat a tots els efectes, de manera que les companyies estan pendents dels esdeveniments per actuar segons creguin convenient per garantir sempre un bon servei als seus clients ".





No obstant això, altres fonts de l'associació afirmen que les cadenes de creuers s'han plantejat traslladar les sortides dels vaixells del port de Barcelona al port de València.





La decisió final dependrà de si el Parlament aconsegueix que es formi una Generalitat estable i la situació política i social catalana es normalitza. Però la possibilitat segueix sobre de la taula en cas que l'agitació social continuï.