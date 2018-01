Guindos calcula que la crisi catalana ha costat 1.000 milions d'euros

Luis de Guindos parla de la crisi catalana





El ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha calculat que la crisi de Catalunya ha costat "uns 1.000 milions d'euros". "Si ha costat, per exemple, una desacceleració de quatre o cinc dècimes, el PIB de Catalunya són 200.000 milions d'euros, apliqui el 0,4-0,5 i això el que suposa és que ha pogut costar perfectament ia uns 1.000 milions d'euros", ha indicat de Guindos en una entrevista a la Cadena Ser.





Així, ha recordat que a Catalunya, el quart trimestre de l'any passat va estar "castigat pel tema del plantejament independentista", provocant una "desacceleració" del creixement econòmic de Catalunya.





"Ens hem anat al 0,4-0,5 en el quart trimestre aquest any i és una desacceleració molt important. Això en un trimestre, el que posa de manifest l'enorme incertesa i inquietud i desconfiança que va generar les decisions de l'anterior govern a la Generalitat ", ha apuntat.





En aquesta línia, De Guindos s'ha mostrat convençut que "la via unilateral s'ha posat de manifest que no va enlloc" com a conseqüència de "la il·legalitat, la irracionalitat econòmica, com a conseqüència també de que té en contra a tot Europa ia la comunitat internacional ".





NOU GOVERN





Per això, espera que el nou Govern que surti del Parlament en les pròximes setmanes "sigui conscient dels costos que està tenint aquesta política i lògicament abandoni aquest plantejament i la via unilateral quedi aparcada definitivament".





"Les polítiques que porta a terme el govern anterior de la Generalitat i espero que com deia anteriorment, que es modifiqui, i que aquestes quatre o cinc dècimes, que és aproximadament 1.000 milions d'euros que vam perdre, el recuperem en termes d'ocupació exactament el mateix, perquè Catalunya estava creixent per sobre de la mitjana Espanya, era un dels motors fonamentals de l'evolució econòmica de la recuperació espanyola. I no obstant això en el quart trimestre s'ha convertit en un llast", ha agregat.





Preguntat per si li consta que algunes de les principals agències de qualificació de riscos arribés a plantejar a algun membre del Govern que Espanya s'estava precipitant cap a una guerra civil, De Guindos ho ha negat i ha apuntat a una situació de "desinformació" i de "certa alarma" després del referèndum l'1 d'octubre que després es "va reconduir".





Sobre els mals resultats del PP a les eleccions catalanes del 21 de desembre, els ha atribuït al "vot útil", ha defensat el candidat del PP i ha demanat que no es generalitzi aquests resultats. A més, ha indicat que la negociació política "sempre ha estat oberta, però amb uns límits clars que són els límits de la legalitat".