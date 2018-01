Alejandro Fernández guanya força per presidir el PP de Catalunya

Alejandro Fernández apunta a la presidència del PP de Catalunya





El diputat per Tarragona Alejandro Fernández guanya pes al PP de Catalunya per presidir el partit, després de la derrota electoral del 21D sota el lideratge de Xavier García Albiol.





La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, partia com a favorita per prendre el relleu de García Albiol, però les últimes fonts consultades aposten per Fernández.





Aconseguir només quatre diputats en un Parlament de 135 escons ha estat clau a Gènova per dur a terme el canvi en el partit, que passa per succeir qui va ser alcalde de Badalona.





Fins a la data, no està prevista la celebració d'un congrés regional per elegir nou president del PP a Catalunya, que podria generar un debat intern que desgastés encara més a la formació.





No es descarta formar una comissió gestora en el partit, amb Fernández al capdavant, una cosa que podria tancar al gener o febrer. En el que no hi ha dubte en la direcció estatal i catalana és en succeir García Albiol.