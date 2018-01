ERC demana a JuntsxCat aclarir la investidura de Puigdemont

ERC diu que no és fàcil investir Puigdemont





El portaveu d'ERC i diputat electe després de les eleccions del 21D, Sergi Sabrià, ha demanat aquest dimarts a JuntsxCat que aclareixi "com fer efectiva la seva proposta, que a dia d'avui no és senzilla" d'investir el seu candidat, Carles Puigdemont, com a president de la Generalitat.





En una entrevista de Rac1, ha recordat que JuntsxCat és la formació independentista amb més suport en els comicis i que la seva opció és reinvestir Puigdemont, però que "els que han guanyat han d'exposar com es fa realitat aquesta opció".





"Treballem només amb l'opció de Puigdemont, que és la que ens proposen des de la candidatura [JuntsxCat], i no té sentit parlar de segones opcions", ha valorat, tot i que ha afegit que ERC està disposada a assumir responsabilitats.





Sabrià ha afirmat que les negociacions per formar Govern s'estan desenvolupant amb discreció i les ha diferenciat de les quals es van produir després de les eleccions de 2015, que van ser "televisades i radiades".





Ha descartat una repetició electoral per un hipotètic desacord entre les formacions independentistes a l'hora de configurar el Govern i ha demanat "una etapa més estable i superar els llimbs de tres anys" de legislatura, ja que les dues anteriors no han complert els quatre anys.





JUNQUERAS EN LLIBERTAT





No ha donat per fet que el líder del partit i vicepresident de la Generalitat cessat, Oriol Junqueras, vagi a sortir de presó el dijous després de la vista al Tribunal Suprem (TS) ja que creu que "les decisions s'estan prenent no en funció de la justícia sinó en funció de qüestions polítiques ".





Espera que Junqueras i el conseller d'Interior cessat, Joaquim Forn, siguin posats en llibertat, però ha dit no tenir "cap tipus de seguretat que sigui així i de fet des seu entorn es planteja que no pugui passar".