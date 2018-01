L'estigma que no cessa

Fa uns anys vaig demanar a un taxista que em portés d'un hospital psiquiàtric a Sant Boi a l'aeroport de Barcelona. Molt aviat el conductor va mostrar interès a saber quina era la raó de la meva estada en aquest centre. Li vaig explicar que havia participat com a conferenciant en un congrés sobre l'atenció a persones amb problemes de salut mental. Ell té una filla infermera, em va dir, que ha treballat durant un temps en la unitat de psiquiatria en un hospital comarcal d'una altra zona i acaba de canviar de feina perquè, m'explica, aquell era perillós i esgotador. Les persones amb trastorns mentals, afegeix, tenen perill, poden agredir com li va passar a la seva filla que un cop va patir una esgarrapada. Amb certa freqüència, continua, cal lligar-los i amb un aire de burla afegeix, bé, vostès en diuen contenció mecànica.





No recordo si vaig tenir temps de demostrar-li que la seva primera afirmació, la perillositat, era un mite infundat que estigmatitzava les persones. També li vaig dir que l'anomenada contenció mecànica era una pràctica a eradicar i que tant usuaris com a professionals estaven denunciant l'existència de les mateixes, que no són contenidores i sí greus atemptats a la dignitat de les persones. I que també cal molt d'esforç per eradicar tant mite estigmatitzant sobre els qui pateixen dificultats.





Moltes de les creences populars sobre la malaltia mental i dels comportaments de les persones que la pateixen són errònies i clarament falses. Moltes expressions estan arrelades en el llenguatge popular. Massa sovint s'expressen en els mitjans de comunicació i especialment en la televisió. Tot i els molts esforços per eradicar-les els avenços són escassos.





Aquesta tasca està resultant extremadament difícil perquè aquest conjunt de creences està molt fortament arrelat per efecte de llargs anys de desatenció, abandonament i per davant de tot allò, especialment els comportaments, que no sabem explicar-nos i ens espanten. També passa amb els emigrants, els pobres i tots aquells a qui els passa el que, encara que ho veiem lluny, ens pot passar a tots.





ELS MITJANS





Un dia d'agost passat, en vacances, en un moment de zàping que és el tipus de relació que tinc amb la televisió en el temps de lleure, em va impressionar la manera en què en un programa anomenat del cor es generava amb alarma una notícia. La dona actual d'un torero que va ser famós havia estat ingressada per aquests dies en una clínica psiquiàtrica privada. El tertulià, o millor, monologuista, feia tremends escarafalls per reforçar l'impacte de la notícia i sense desvergonyiment algun generava inquietuds davant la gravetat del que després dels anuncis comptaria. L'assumpte del que es tractava, si es confirma, seria extremadament greu i podria afectar seriosa i perillosament l'exdona del torero, contertulià /monologuista també dit programa en què, segons sembla, posa amb freqüència la seva vida a la intempèrie sent aquesta la seva principal aportació al mateix i, crec, la seva principal font d'ingressos. No se si aconseguiré descriure la fruïció, l'excitació amb què el comunicant i les seves companyes manejava la informació. La dona actual del torero ha empitjorat de la fibromiàlgia però aquesta no és la notícia. Té una rara malaltia per la qual ha ingressat en aquesta clínica psiquiàtrica.





A la porta de la clínica està el nostre corresponsal, afirma. Apareix aquest que compta amb una exagerada gestualitat el que sap o suposa del fet. Acompanya la seva crònica amb una sèrie d'imatges d'impacte. La senyora en qüestió camina agafada a una altra persona o al seu espòs. Va desmanegat, ulleres fosques oculten el seu rostre, va com absent, perduda de si i com aliena al que en la seva proximitat succeeix es deixa portar. Repeteixen i repeteixen les imatges. El seu marit l'ajuda a entrar al cotxe, la besa, tanca la porta; ella està com inert, com sense ànima i sense cos, com un ésser sense vida i sense presència. Tornen les imatges anteriors, sento pena.





Agafint-se, diu el tertulià. La notícia no és l'agreujament de la malaltia pel que sembla coneguda ja amb anterioritat sinó una nova, greu i potser perillosa. Obre els ulls, gesticula, fa cara de sorpresa, també els seus companys. Ja s'ha confirmat, continua, que tal persona guarda sota del seu llit caixes amb fotos i revistes on apareix l'exdona del torero, companya de tertúlia absent aquest dia de la mateixa a la qual, diuen, la malalta enveja fins al punt que no se sap quant de mal pot arribar a fer-li. Davant d'un fet tan extraordinari i perillós, la directora del programa anuncia a so de bombo i platerets que van a consultar un psicòleg de prestigi, pel que sembla com de capçalera d'aquesta cadena. L'anuncien cada dia, diuen el seu nom i el seu currículum per una activitat del qual i, suposo per altres mèrits, té un cert ressò en els mitjans de comunicació. Anuncien que el dia 17 visitarà el programa per donar respostes als molts interrogants que la notícia desperta i, especialment, al diagnòstic de la malaltia mental possible i als riscos que de la mateixa es deriven. Sincerament, de llibre la quantitat de tòpics que en poc temps diuen.





Arriba el 17. El fan esperar en una sala des de la qual una càmera ho mostra en un requadre de la pantalla mentre presentadora i tertulians, espantats de la gravetat del que succeeix o pot succeir continuen amb aportacions estrafolàries acompanyades de la teatralitat ja citada. Vaig sentir fàstic per la manera de tractament del tema.





M'avorria el tema però esperava la intervenció del col·lega desitjós jo que desfés tant malifeta, que assenyalés l'exageració en la qual s'estaven movent, reclamés certa compassió cap a una persona que pateix i reparés tant de mal com feien a ella i potser a les persones que pateixen un trastorn mental. No va ser així. Ni una paraula, que jo recordi, de desacord cap al que venia sentint ni de compassió cap a la persona suposadament malalta. Va rebre una càlida acollida per part de la presentadora que va afirmar que ell els trauria de dubtes i diria què li passava a la dona i què es podria fer. Assenyala que ell només pot fer una hipòtesi perquè no la coneix en persona. Passada una estona expressa el veredicte: el que té és un trastorn obsessiu-compulsiu. Necessitarà, per aquest ordre, medicació i psicoteràpia. I afegeix, es pot curar, no com la psicosi. Així tal qual.





De cop s'interromp el programa. Són les 16.50 i apareixen els serveis informatius. A Barcelona s'acaba de produir un atemptat. Al dolor, sorpresa i tremend malestar que venia jo sentint per l'atemptat al dret al respecte que mereix tota persona i en especial quan travessa un estat de major fragilitat es va afegir aquest nou atemptat i tots els interrogants que planteja i el dolor col·lectiu que provoca. Dos atemptats al mateix dia. Molt diferents, sí, però dos atemptats a la dignitat i l'humà. Quan aquest ha estat trepitjat és obscè comparar magnituds. Però els danys que es produeixen en la quotidianitat, els estigmes persistents són danys infinits.





El post que pensava escriure sobre l'estigma i la malaltia mental amb les meves reflexions sobre les situacions descrites quedar aparcat davant la recent tragèdia i als seus avatars a què vaig dedicar el meu escrit.





CATALUNYA





Durant tot aquest temps han seguit produint-se, com sempre, expressions i actituds enterament contràries al que hauria de ser el bon tracte a les persones que pateixen un trastorns mental utilitzant els mites de sempre i utilitzant expressions referides a la salut mental o la seva manca com a arma llancívola contra aquells altres a qui es rebutja o amb els que s'està en un clar enfrontament.





L'anomenat 'procés català' cap a la independència ha desencadenat en uns i altres una violència que, en moltes ocasions, s'ha expressat en desqualificacions sobre la salut mental de les persones de cada bàndol. Això no és nou. L'atribució de trastorn mental al "enemic" és una constant en la història dels pobles ia això ha contribuït en països no democràtics -i també en democràtics- 1 psiquiatria col·laboracionista amb el poder polític.





Però el 24 de Setembre de 2017 'La Vanguardia' titula el següent: "Jordi Sánchez, (un dels líders del moviment independentista) titlla el govern de ser uns animals i '" haver embogit" per evitar el 1.O. Cita expressament "han embogit absolutament". 'El Mundo' del 4.10.17 cita la mateixa persona que diu "l'Estat, definitivament, ha embogit".





Però aquestes afirmacions no són res comparades amb les que expressa Moisés Naim a 'El País' el 22.10.17 parlant dels lideratges mundials: "El món té un problema de líders. Hi ha massa que són lladres, ineptes o irresponsables. Alguns estan bojos . Molts combinen tots aquests defectes. "Demolidor. Ja un any abans, a propòsit de la victòria de Trump un altre periodista d'aquest mitjà llavors, John Carlin va titular: "Donald Trump, un boig a càrrec del manicomi".





D'aquestes referències a la bogeria no escapa tampoc l'expresident de la Generalitat, que en una carta dirigida des de Brussel·les parla, segons publica 'La Vanguardia' de l'8.11.17. de "la repressió d'un Estat embogit i descontrolat". De nou el descontrol atribuït a la bogeria.





Poden ser innombrables les cites d'uns i altres. Però, possiblement, una de les més dramàtiques i pertorbadores és la que encapçala un article de Fernando Savater de nou a 'El País' del 18.11.17 que altament preocupat pel que passa a Catalunya i pels comportaments Puigdemont i el seu equip titula : "Esbalaïment. Com diu un amic meu no faltaran presons per tancar-los a tots sinó manicomis".





Esborronadora. Tinc en tan alta consideració la filosofia que de vegades penso que al costat de la poesia serà el que ens salvi de tant desencert i vulgaritat en què el món està ficat. Per això, no puc entendre que un filòsof arribi a dir tan gran desmesura com és començar i acabar un article amb l'esmentada frase.





Com que no puc o vull pensar que sigui des de la maldat des d'on es formula he de pensar que encara perdura en nosaltres la idea que tot comportament inexplicable, inacceptable, violent, desmesurat i, en general tot allò que de l'altre, ens disgusta o ens fereix és perquè està boig i que d'aquesta malaltia ho curarà al manicomi. El manicomi ha estat una gran ignomínia i un atemptat a la dignitat de les persones allà tancades. Però és que AT, l'amic del Sr. Savater potser no sàpiga que ja, feliçment, no hi ha manicomis.





TANCAMENT





Va costar tancar-los però estan tancats, alguns han desaparegut físicament i lluitarem perquè no tornin. Encara que lluitar per això, per pràctiques que siguin curoses amb el tracte que mereixen les persones, treballar pels drets humans és una tasca permanent. No faltaran manicomis, no seran necessaris; no faltaran presons, tant de bo no siguin necessàries. Però el filòsof i el seu amic haurien de saber, ho sabran, que aquest vincle bogeria, presó i manicomi ja ho va plantejar demoledoramente Michel Foucault.





Cal dir-ho una vegada més. Allò que no entenem, allò que no ens agrada, tants comportaments que a cada un no li plauen gens tenen a veure amb la bogeria i utilitzar llenguatges com els abans citats danyen i reforcen l'estigma que acompanya tan injustament les persones.





Potser no hem explicat bé a la societat l'horror que ha significat el manicomi i les raons per les quals la seva demolició era imprescindible.





Potser per això s'hagi pogut produir un fet com el següent. Una empresa d'embotits ha llançat un anunci nadalenc per augmentar el consum dels seus productes. Pel que llegeixo, sembla voler transmetre "missatge". El realitza la directora de cinema, Isabel Coixet i compta amb l'actuació d'una alt nombre de persones conegudes del món del cinema, la televisió, la música, etc. Si tots han cobrat, l'anunci ha hagut de costar una fortuna. Se situa en un manicomi d'ambient i estètica viscontiana i al llarg del mateix es trivialitzen situacions tan històricament doloroses, com persones amb camises de força, que un molt alt nombre d'associacions d'usuaris, de familiars, de professionals i d'associacions científiques han denunciat perquè consideren "que vexa la imatge de les persones amb discapacitat, i més concretament les que pateixen una malaltia mental."





Hem lluitat molt per tancar els manicomis físics encara que certes pràctiques encara reflecteixen el difícil que és tancar al manicomi que hi ha en el nostre cap sempre disposat per tancar l'altre que ens sembla estrany.





Lluitar contra l'estigma és fer-ho també contra totes aquelles formes d'un llenguatge que és mentider i excloent. I ho és perquè sabem fa molt, molt que el rebuig a l'altre es fonamenti moltes vegades en mentides i atribucions errònies.





Nosaltres som paraules, ens vam construir amb paraules. Per això cuidar-les, usar-les amb sentit, no usar-les com dards contra l'altre és un deure.





Si anomenar boig, embogit, esquizofrènic qualsevol comportament que no compartim, no entenem o no volem és extremadament injust i feridor molt més ho és trivialitzar espais, com el manicomi, amb tanta soltesa. La ignomínia que ha estat el manicomi, la persistència de l'abús, l'abandonament, els lligams, les camises de força, el babejar de persones sotmeses a ferotges tractaments ja denigrants tractes hauria de ser suficient com per no fer servir aquesta paraula en va.





Perquè del que es tracta és de drets humans. La seva defensa requereix militància, tranquil·la però persistent. Perquè el llenguatge hostil està per tot arreu. Si no és atribuïble a la maldat del subjecte que ho enuncia, cal pensar que no, haurem de pensar que encara hi ha en el col·lectiu una cosa molt arrelat per la modificació hem de seguir treballant.





A tots aquells que, encara sense mala fe, utilitzen el llenguatge i les antigues institucions de la bogeria amb tanta facilitat, un consell: llegeixin i veuran quanta violència exercida davant la qual cosa no es pot fer bromes.





Llegeixin Alda Merini, una magnífica poeta italiana, de les millors, que va passar gran part de la seva vida al manicomi de Milà. Llegeixin 'Tierra Santa' o 'La Clínica del abandono' o 'L'altra veritá, diario de una diversa', on explica la seva vida en aquest lloc de la tancada. I no s'espantin sense senten un tremolor en el més profund quan llegeixin el següent, "i després, quan estimàvem / ens donaven els electroxocs / perquè, deien, un boig / no pot ningú estimar '. Amb lucidesa extrema, Merini va narrar en seus poemes l'experiència de la bogeria (va viure gairebé 20 anys en manicomis, de 1961 a 1978) i dels tractes inadequats "m'inquieta molt quan em lliguen a l'espai", va escriure.





Llegeixin també Inger Christensen i no tinguin por si senten un esquinç quan llegeixin: "Els lliguen als llits / quan estan intranquils ./ No hi ha ningú que els entengui./Els que els lliguen també semblen intranquilos./Fan el que poden." Llegeici i escoltin els testimonis de persones que han patit els efectes d'institucions ràncies i desconsiderades cap a la dignitat, l'autonomia i el respecte.





He llegit en un panell del Museu Egipci de Torí que "el cor per als egipcis era la seu de la voluntat i la consciència". Potser voluntat i consciència tinguin moltes seus i, sens dubte, el cor d'elles.





Costa dir-ho però quan s'endureix el cor i la mirada cap a l'altre es torna llunyana i desatenta cobren dolorosament valor les paraules de Plaute represes amb posterioritat per Hobbes: "Llop és l'home per l'home, i no home, quan desconeix qui és el un altre "i en comptes de dirigir-li una mirada atenta i acurada el rebutja o el fereix. També ho fa el llenguatge inadequat. Tracte i llenguatge generen l'estigma. L'estigma és una dolorosa ferida.