Barcelona destina 50 milions al Pla de Barris el 2018

Nou Barris





L'Ajuntament de Barcelona preveu destinar 50,9 milions d'euros el 2018 al Pla de Barri s, amb 36 milions d'inversió i 14,9 per a despesa social, per a deu plans que actuen sobre 16 barris i estan ja totalment operatius per combatre desigualtats socials a la ciutat.





Amb aquest pressupost, el Govern d'Ada Colau pretén desplegar 354 accions, 130 d'elles de l'àmbit de Drets Socials; 76 d'educació, 45 d'activitat econòmica i 103 d'ecologia urbana, han explicat als mitjans la regidora Gala Pin i el gerent municipal, Jordi Martí.





El Pla de Barris, que ha comptat amb una fase inicial de 2016-2017 de diagnosi i disseny amb participació ciutadana, concentra la seva acció en l'eix Besòs, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc i barris de muntanya, i preveu invertir 150 milions d'euros al llarg d'aquest mandat.





Pin ha demanat al Govern que sorgeixi de les eleccions catalanes del 21 de desembre que llanci una nova convocatòria de la Llei de Barris -l'última és de 2010-, tot i que ha confiat que no sigui necessari i que el futur executiu ho faci per iniciativa pròpia, per ampliar el pressupost, ja que la llei preveia que els ajuntaments assumissin la meitat i la Generalitat l'altra.





DESENES D'ACTUACIONS





L'actuació prevista que compta amb més pressupost en 2018 és el programa de rehabilitació de finques d'alta complexitat, amb 8,2 milions i amb un equip que visita les finques que requeririen intervenció però no han sol·licitat els ajuts a l'Ajuntament, amb l'objectiu de acompanyar els seus veïns en el procés.





La segueix en pressupost el nou projecte educatiu de l'Institut Escola Trinitat Nova, amb tres milions per 2018 -requerirá cinc en total-, i al barri, ubicat a Nou Barris, també es promourà la millora de comerços i la seva eficiència energètica, accessibilitat i façanes.





La reurbanització del carrer Mina de la Ciutat, al barri de Roquetes, comptarà amb 1,5 milions d'euros per millorar la mobilitat i l'accessibilitat a la zona, en la qual també s'impulsarà un programa per fomentar l'ocupació de joves i adults, amb 50.000 euros.





Preveu destinar 80.000 euros a la recuperació del Borsí, al barri Gòtic, i de Can Seixant, al Raval, per al que es requeriran quatre milions en total; en el primer s'ubicarà una biblioteca i un espai de gestió veïnal, i el segon es convertirà en habitatges públics i equipaments.





El programa Barri d'Oficis de formació i pràctiques per millorar l'ocupabilitat de 105 persones dels 16 barris tindrà un pressupostos de 1,5 milions; es destinaran 400.000 a projectes culturals en escoles -La caixa d'eines-; 335.000 al projecte Baobab de lleure educatiu els caps de setmana, i 134.000 per al programa Menjallibres de foment de la lectura.