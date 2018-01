Almenys 1.197 persones han mort a les carreteres el 2017, 36 més que 2016

Recurs d'accident de trànsit





Almenys 1.197 persones han mort a les carreteres espanyoles durant 2017, 36 més que el 2016, quan es van comptabilitzar 1.161 morts. Aquest còmput només té en compte els morts en vies interurbanes i les dades estan comptabilitzades a 24 hores.





A més, suposa la pitjor dada en nombre de víctimes mortals des de 2013, any en què es van registrar 1.134 morts, 63 menys que 2017.





Així mateix, 2017 es converteix en el segon any consecutiu que s'incrementa el nombre de víctimes mortals a les carreteres després de 14 anys seguits de descensos en morts. El nombre de morts a les carreteres ja va superar el del total de 2016 el passat 19 de desembre.





Des de 2004, la sinistralitat viària ha anat disminuint any rere any, fins que aquesta tendència es va trencar el 2016, amb 30 morts més que en 2015. A més, des de fa dues dècades no es produïen dos anys consecutius d'augment en les víctimes mortals.





A aquesta dada provisional caldria sumar el dels morts en vies urbanes, que no es dóna a conèixer fins a la presentació del balanç de Trànsit de l'any. Des de 2011, els morts en vies urbanes superen els 300.





El 2016, un total de 390 persones van morir en aquest tipus de vies, segons el còmput realitzat a 24 hores de la DGT. Juntament amb els morts a les carreteres (1.161), 2016 va tancar amb 1.551 morts.





En qualsevol cas, prenent com a referència el còmput a 30 dies, que es coneix amb posterioritat al de 24 hores, 2016 tancava amb 1.291 morts en vies interurbanes, i es convertia en el quart any consecutiu en què augmentaven les víctimes mortals.





23 MORTS DES DEL DISPOSITIU ESPECIAL DE NADAL





Respecte a les dades provisionals de 2017, per mesos, desembre tanca amb, almenys, 92 morts, mentre que desembre de 2016 va tancar amb 83 morts. Segons dades provisionals de la DGT, 64 persones van perdre la vida fins al 19 de desembre. El dia 20, almenys quatre persones van perdre la vida i el 21 ho va fer una altra persona més.





Des del 22 de desembre, data en què va arrencar l'operació especial de Nadal de la DGT, han mort 23 persones en 21 accidents. Encara que aquesta dada està comptabilitzat fins l'1 de gener de 2018.





El 2016 també van morir 23 persones en les dates en que va donar inici l'operació especial de Nadal, encara que aquest dispositiu va arrencar un dia més tard, el 23 de desembre. El dispositiu especial va tancar amb 34 morts en 32 accidents mortals registrats fins al dia 8 de gener, dia en què va finalitzar l'operació especial de la DGT.





El dispositiu especial de Trànsit de 2017 va arrencar el divendres 22 de desembre a les 15.00 hores i dura fins a les 00.00 hores del diumenge 7 de gener. Per a aquest període, la DGT preveu 17 milions de desplaçaments, més de 300.000 més respecte a l'any passat, amb la mateixa durada.