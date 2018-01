La banda irlandesa The Strypes presenta el seu tercer disc a Bilbao, Madrid i Barcelona al febrer

Fotografia promocional de la banda





La banda irlandesa de rock The Strypes presenta el seu tercer disc 'Spitting Image' el proper 4 de febrer a la Sala Apolo de Barcelona després de quatre anys de gira, segons ha informat aquest dimarts la promotora Mercury Wheels en un comunicat.





El grup també visitarà el Kafe Antzokia de Bilbao el 2 de febrer i el But de Madrid el 3 de febrer, i tots els concerts comptaran amb la presència de l'artista espanyol i neerlandès Max Meser.





Les entrades per als tres concerts ja estan a la venda i per als concerts de Barcelona i Madrid tenen un preu de 22 euros anticipadament i de 25 euros a taquilla, i per al concert a Bilbao de 15 anticipadament i de 18 a taquilla.





The Strypes es va formar el 2010 i el 2013 va arribar a ser teloner del grup Arctic Monkeys ia tenir admiradors com Noel Gallagher i Dave Grohl, entre d'altres.





La banda està composta per Ross Farrelly, Josh McClorey, Pete O'Hanlon i Evan Walsh, i el seu estil té referències a l'explosió del blues dels anys 60 ia les bandes de pub rock dels 70.