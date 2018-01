Cs no descarta tractar de formar Govern si JuntsxCat i ERC no aconsegueixen un acord

Cs lluitarà per la presidència catalana





El número dos de Cs a les eleccions catalanes, Carlos Carrizosa, no ha descartat aquest dimarts que el seu partit tracti de formar Govern a Catalunya si JuntsxCat i ERC fracassen en les seves negociacions per investir el proper president de la Generalitat.





En declaracions a La Sexta, ha explicat que, si les candidatures sobiranistes no arriben a un acord, la seva formació estaria en disposició d'intentar investir un president constitucionalista: "No hem tirat la tovallola. És un esperar i veure".





A més, Carrizosa ha assenyalat que, si JuntsxCat i ERC arribessin a un acord no els valdria amb això i haurien de sumar a un tercer actor per formalitzar el pacte, que són els quatre diputats de la CUP.





Cs va guanyar les eleccions del 21 de desembre, però la iniciativa per formar Govern la porten els partits independentistes, ja que sumen la majoria absoluta de diputats del Parlament de Catalunya, amb 70 escons dels 135.





JuntsxCat i ERC mantenen per ara les negociacions però amb un principal problema que és com investir Puigdemont si està a Brussel·les i no torna a Catalunya: els primers insisteixen que és possible i els segons exigeixen que s'aclareixin com pensen fer-ho.





Carrizosa declina pronunciar-se sobre si preferiria com a pròxim president a Carles Puigdemont (JuntsxCat) o Oriol Junqueras (ERC), ja que considera que tots dos han demostrat que no volen complir la llei si tornen a ser membres del pròxim Executiu català.





"El primer està fugat de la justícia i no sembla que sigui el millor exemple de respecte i, pel que fa a Junqueras, un jutge és qui creu que hi ha risc de reiteració delictiva", ha conclòs l'actual portaveu de Cs a la Cambra catalana.