Hisenda torna 1.658 milions 2,2 milions de contribuents a Catalunya

Hisenda torna 1.658 milions a Catalunya





L'Agència Tributària ha tornat un total de 1.658,3 milions d'euros a 2.220.000 de contribuents a Catalunya en la campanya de la renda del 2016, segons dades publicades aquest dimarts pel Ministeri d'Hisenda a data 29 de desembre.





Això representa que l'Agència Tributària ha efectuat el 96,79% de les devolucions i ha abonat el 93,59% de l'import sol·licitat pels contribuents catalans (1.772.000 d'euros).





A Catalunya s'han presentat 3.517.422 declaracions en la campanya de 2016, el que significa un 1% més que l'any anterior.





En el conjunt d'Espanya, l'Agència Tributària ha tornat un total de 9.319 milions a 13,6 milions d'contribuents, el que suposa el 93,2% del total sol·licitat i el 97% de les devolucions corresponents a aquest exercici.





Les declaracions presentades en la passada Campanya de Renda han estat un total de 19.728.347, un 0,90% més que l'any anterior. D'elles, 4.858.997 declaracions es van tancar a ingressar, un 17% més que en la Campanya de 2015, per un valor de 9.172.000 d'euros (+ 16%).





Per contra, les declaracions a retornar van caure un 3,91% respecte a la campanya anterior, comptabilitzant un total de 14.055.113 declaracions, per valor de 9.995.000 (1 8,84% menys que en la campanya de 2015). En la relació de declaracions facilitades Hisenda no inclou les declaracions negatives i les declaracions amb renúncia a la devolució.





UN el 88% DE DECLARACIONS, PER INTERNET





Respecte a la presentació de les declaracions, les presentades per Internet van aconseguir el 88% del total, amb 17.355.000 declaracions presentades per aquesta via, augmentant un 31% les presentades a través del sistema de navegació Renda web (un total de 15.813.259 declaracions).