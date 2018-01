La Generalitat nega responsabilitat en la mort del professor assassinat per un alumne el 2015

Recurs d'aules





La Generalitat ha contestat al recurs presentat davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per la família del professor lleidatà assassinat el 2015 en un institut de Barcelona per part d'un alumne i nega que tingui responsabilitat en la mort, per la qual cosa considera que no ha de pagar la indemnització d'un milió d'euros que li reclamen, ha confirmat l'advocat de la família, José Antonio Calles.





En un escrit presentat al TSJC, la Generalitat reitera que "l'actuació del menor va ser absolutament imprevisible" i que no es pot apreciar cap incompliment de les normes d'organització i funcionament del centre, segons publica aquest dimarts el diari 'Segre'.





La Generalitat respon als tribunals amb els mateixos arguments que ja va utilitzar per la via administrativa, després que la família presentés una reclamació de responsabilitat patrimonial contra el Consorci d'Educació de Barcelona, format per la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana, en considerar que l'Institut Joan Fuster era el responsable de l'alumne i que van fallar les mesures de control.