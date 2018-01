Espanya és el país de la UE amb més víctimes de robatori d'identitat

El 7% d'internautes espanyols ha estat víctima d'aquest delicte.





Espanya és el país de la Unió Europea que amb més víctimes de robatori d'identitat registrades, segons xifres de l'Oficina Europea d'Estadística (Eurostat) recollides per la companyia especialitzada en obtenció de dades d'usuari Hocelot.





El 7% dels internautes espanyols ha estat víctima d'aquest delicte en els últims 12 mesos, en comparació de la mitjana comunitària, del 4%.





El robatori o usurpació d'identitat és un dels delictes que més ha augmentat en els últims anys, amb motiu de l'auge del món digital.





Valent-se d'estratègies fraudulentes com el 'phishing', els delinqüents són capaços de realitzar accions com ara accedir a comptes bancaris, obtenir crèdits o contractar productes i serveis fent-se passar per una altra persona.





Segons l'Eurostat, Espanya és el país de la Unió Europea amb més víctimes afectades pel robatori d'identitat.





El 7% dels usuaris d'Internet del país ha patit el robatori o abús de dades personals o informació privada durant els últims 12 mesos, una xifra que se situa per sobre del 4% de mitjana de la resta de països de l'organisme comunitari.





Aquestes dades també reflecteixen que una persona triga una mitjana de 5,4 mesos en adonar-se que està sent víctima del robatori d'identitat.





Hocelot ha destacat que el robatori d'identitat no només afecta els usuaris les dades han estat usurpats, "sinó que també té efectes negatius per a les empreses", ja que realitzen inversions en accions "que finalment no es materialitzen".





El principal motiu després del frau d'identitat és la contractació de serveis o productes a través de comerços electrònics, fent-se passar per una altra persona.





Les pròpies empreses que presten aquests serveis juguen "un paper fonamental" en la lluita contra aquest delicte.





El fundador de Hocelot, Antonio Camacho, ha explicat que el món digital ha donat "un tomb radical" al crim, com a prova que el robatori d'identitat sigui el delicte "que més ràpid creix en tot el planeta".





Camacho ha destacat que les dades personals, especialment aquells que donen accés a comptes bancaris o xarxes socials, han adquirit "un valor inquantificable".