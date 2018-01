Lucky, meteorits marcians

A la Terra hi ha hagut i segueixen passant impactes de restes d'asteroides, cometes o planetes, en major o menor mesura provoquen cràters o simplement la caiguda del trosset de meteorit.





Hi ha llocs a la Terra on és més fàcil trobar aquests objectes. Com a curiositat, els més rar o que són més complicats de trobar, és a dir, una loteria, són el d'origen marcià (Lucky) i els d'origen lunar (lunalitos).





Els provinents d'impactes en la Lluna són més fàcils de trobar, però el més complicat i la gran carambola són els de Mart.





Als meteorits d'origen marcians se'ls denomina lucky (sort) perquè hi ha molt pocs, la majoria es troben en deserts oa la zona de l'Antàrtida. Aquestes són zones de bona conservació i poca erosió.





El seu origen és l'impacte d'algun asteroide en aquests astres provocant l'ejecció de les restes del meteorit fora del planeta, després de milers d'anys en òrbita van acabar per caure a la Terra. Aquests meteorits de Mart ens poden dir moltes coses ...





Teories recents sobre l'aparició de la vida a la Terra diuen que va poder venir de l'espai, és el que s'anomena la teoria de la Panspermia.





En les etapes de formació de la Terra va haver un gran bombardeig de meteorits i les col·lisions en el Sistema Solar eren contínues, va poder ser que meteorits impactessin en planetes com Mart i poguessin arrencar material que vagués errant pel sistema solar fins a impactar a la Terra.





En aquestes èpoques, i segons estudis recents, a Mart hi havia oceans i potser vida microscòpica, pot ser que éssers microscòpics provinents de Mart arribessin a la Terra en forma d'espores i conreessin la Terra a la "sopa primordial", de manera que els marcians seriem nosaltres ... (com diu el professor Fernando Ballesteros en el seu llibre "Astrobiologia, un pont entre el Big Bang i la vida").









Bé són teories, però la veritat és que això explicaria l'aparició tan primerenca de la vida a la Terra, a més a la Terra ja han arribat meteorits procedents de Mart i fins i tot de la Lluna, de manera que no seria del tot desgavellada aquesta teoria.





Vegem a continuació de què estan compostos aquests meteorits recollits a la Terra, ja sigui després d'un impacte o després de ser recollits i identificats com meteorits. Els podem dividir bàsicament en rocosos i metàl·lics, però la classificació és molt més llarga i complexa, però els més significatius segons la seva abundància de caiguda a la Terra són metàl·lics, acondrites o contrites, els de tipus de condrita són els més comuns són el 86 % dels recollits en Terra, els segueixen les acondrites que seria el 8% i la resta serien de tipus metàl·lic.





Parlarem del més rar i curiós trobat a la Terra:





El 1996 la NASA va anunciar la troballa de possible vida fòssil en un meteorit marcià, aquest va ser recollit en l'any 1984 a l'Antàrtida.





Després analitzar-lo, van descobrir que els gasos que tancava la roca coincidien amb els determinats pel robot Viking en els anys 70 en la seva anàlisi de l'atmosfera marciana. Mostrava a més un origen volcànic i amb una antiguitat de 4.500 milions d'anys, a més conté vetes de carbonats com la calcita, que el travessen i que han precipitat en el seu interior per la infiltració d'aigua.





Imatge microscòpica de l'interior del meteorit ALH84001, on es poden observar les possibles bacteris fossilitzades.





La presència de carbonats en el meteorit podrien estar associats a activitat biològica: molècules orgàniques, cossos en formes bacilares (imatge) i grans minerals de magnetita.





Però hi ha moltes explicacions alternatives a l'activitat biològica amb el que el meteorit segueix sent un misteri.









Aquest article va ser publicat originalment en Universo Blog.