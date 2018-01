Part de la CUP demana a Puigdemont que aclareixi com materialitzarà la República

Puigdemont continua a Brussel·les.





Endavant-OSAN, un corrent intern de la CUP, ha demanat al líder d'JuntsxCat, Carles Puigdemont, que expliqui "amb sinceritat" com pretén materialitzar la República catalana abans de plantejar el debat sobre si els 'cupaires' han d'entrar al Govern.





En un comunicat, ha assenyalat a Puigdemont com el responsable d ' "explicar quines estratègies proposa per donar la volta a la correlació de forces que actualment impedeixen materialitzar la República", després que JuntsxCat hagi estat la llista més votada entre el bloc independentista.





"És ell qui ha de respondre amb sinceritat si pretén mantenir una via unilateral per materialitzar la República o bé la seva estratègia passa per gestionar l'autonomia i mantenir l'enfrontament polític amb l'Estat en vista a forçar un procés de negociació", ha reclamat.





L'organització de l'esquerra independentista ha advertit que "ja no val demanar confiança cega a un poble que ha posat el seu cos per defensar els seus drets fonamentals", sinó que cal explicar a la població quina és l'estratègia independentista.





Per això, considera que "parlar de 'Govern republicà' sense tenir aquestes respostes és un error i és tornar a caure en el parany emocional que explota les pors de l'independentisme", de manera que assegura que la CUP no pot plantejar aquest debat fins a conèixer l'estratègia de Puigdemont.





"EL GOVERN HA FRACASSAT"





Endavant ha reivindicat que l'independentisme "ha estat capaç de resistir" en els resultats de les eleccions catalanes del 21D i que és la segona victòria electoral consecutiva en unes eleccions autonòmiques.





Ha sostingut que "el Govern espanyol ha fracassat", encara que ha reconegut que la correlació de forces impedeix que Catalunya esdevingui una república independent tot i que, al seu parer, hi ha una majoria social independentista.





També ha lamentat que "la capacitat de fer valer els plantejaments d'esquerres en el debat parlamentari quedaran tocades", ja que els partits d'esquerres han perdut suports.





Així mateix, ha criticat que la victòria de Cs és conseqüència de "la capacitat d'una opció propulsada pels mitjans de comunicació per captar vots de dretes i d'esquerres", que constata que la identitat nacional espanyola està molt arrelada en alguns sectors de la població i mostra la dificultat de penetrar discursos d'esquerres a les zones metropolitanes.





MALS RESULTATS ELECTORALS









L'organització també ha valorat els resultats de la CUP, que ha qualificat com "dolents", ja que creu que la importància dels 'cupaires' per articular majories parlamentàries ha perdut força i perquè no han arribat a l'electorat no independentista.





Tot i així, ha avisat que aquests resultats "no són fruit de cap càstig a l'estratègia de la CUP en matèria d'autodeterminació, sinó de factors de conjuntura i de plantejament de l'oferta electoral", ja que considera que l'electorat independentista té simpatia per la formació.