Propòsits realistes en 2018 per poder dur-los a terme

El nou any comença amb bons propòsits.





El psicòleg clínic i professor de Psicopatologia de la Universitat Catòlica San Antonio de Múrcia (UCAM), Eladio Rosique Meseguer, ha recordat que un dels reptes habituals en aquestes dates és establir metes per al nou any, ja que és el moment dels propòsits .





No obstant això, adverteix que, igual que succeeix amb qualsevol projecte, "no n'hi ha prou amb formular o desitjar-molt", sinó que "és necessari establir un full de ruta realista que ens pauti com realitzar-lo, amb límit de temps, eliminació d'obstacles i alimentant els motius que ens permetin fer-ho ".





Rosique destaca que un dels ingredients fonamentals de l'autoestima "és sentir eficaç i una persona que no recorre un camí s'acaba assecant".





Per aconseguir recórrer aquest camí, Rosique proposa "començar per objectius senzills que us permetin adquirir una inèrcia positiva per, posteriorment, anar a pels més complicats".





En definitiva, proposa "pensar en el Nadal, igual que en qualsevol altre moment de la vostra vida, com un moment d'evolució, d'inversió i de creixement".





"Si establim les condicions perquè les coses passin, augmentem la probabilitat que acabi succeint una cosa semblant al que desitgem", ha remarcat.





REGALAR AMB FONAMENT





Una altra proposta que fa Rosique aquest Nadal és "intentar que els regals que fem es converteixin en una eina per oferir als altres una mica més enllà del que és material".





"Res de regals per sortir del pas, això sempre es nota i és diners perduts", aconsella Rosique, que considera que el Nadal també és un bon moment per transmetre'ls als nens "la importància del regal amb sentit".





HOMENATGE ALS ABSENTS





D'altra banda, Rosique ha aconsellat emprar el Nadal com un moment d'homenatge als que no hi són i, per això, ha proposat recuperar anècdotes, gestes i moments entranyables amb ells.





L'objectiu és "homenatjar les persones que s'han anat del nostre costat però que mai s'aniran del nostre record", perquè "són dates meravelloses per rescatar la seva memòria", tal com proposa per suportar el dol.





"És injust que el dolor de la pèrdua ens impedeixi accedir al que ens van aportar en vida", destaca Rosique, que assenyala que, quan la pèrdua és per separació, aquestes festes poden ser un moment d'inflexió per començar a crear vida nova.





EL SENTIT DE NADAL





D'altra banda, Rosique insta cada persona a buscar el seu sentit del Nadal. "Per a alguns serà una festivitat essencialment religiosa, per a altres simples vacances però, en qualsevol cas, una actitud activa pot ajudar a que respongui a la nostra expectativa", ha aclarit.





Així doncs, aquest professional de la Psicologia explica que el Nadal "tindrà el sentit que vulguem donar-li cada un de nosaltres i la nostra actitud serà decisiva perquè sigui alguna cosa agradable o desagradable".





El plantejament és preguntar-se "què puc posar de la meva part perquè aquests dies siguin una experiència que enriqueixi la meva vida".





"Des de l'espiritualitat, els afectes o la diversió se li pot trobar un sentit particular al Nadal i, amb l'actitud adequada, serem agents actius en lloc d'esperar a veure què ens aporta", segons Rosique.