El PP considera "imprescindible" a Catalunya per reformar el finançament autonòmic

Fernando Martínez-Maillo, coordinador general del PP.





El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha assegurat que és "imprescindible" que Catalunya estigui present en el nou model de finançament autonòmic, ja que, segons ha dit, no poden passar a un escenari en què no tinguin en compte "a tots els governs autonòmics".





A més, ha advertit que el nou Govern tindria "molt difícil" explicar als catalans per què no participa en aquesta via de diàleg que s'obre per millorar el finançament.





Maillo ha indicat que el Govern vol consensuar el nou model de finançament i que no es repeteixi "l'error" del 2009, quan l'Executiu liderat per José Luis Rodríguez Zapatero va negociar el sistema de finançament només "amb una part".





En ser preguntat si és possible un model de finançament autonòmic si Catalunya no participa, Maillo ha recalcat que "és imprescindible que Catalunya estigui present en el model".





"No podem tornar a repetir l'error de 2009, que va consistir en el contrari, un model de finançament només negociant amb una part. Però tampoc podem passar a un altre escenari en què no tinguem en compte a tots els governs autonòmics, inclòs Catalunya" , ha assegurat.





Davant la possibilitat que es formi un Govern independentista i no vulgui participar en aquesta negociació, Maillo ha assenyalat que això "serà un problema", però ha recordat que Catalunya "no són només els independentistes" sinó que també hi ha una part de la societat que no ho és.





"Tindran molt difícil explicar a la societat catalana que hi ha una via de diàleg per millorar el finançament i que no volen participar", ha avisat.





Maillo ha explicat que el seu objectiu és tirar endavant un nou sistema de finançament.





"No anem a posar-nos a l'escenari del bloqueig, sinó del diàleg. Podran no assistir a algunes reunions, però no crec que es neguin a parlar per millorar el sistema. Aquest escenari és ara impensable", ha afegit.





TREURE ELS PRESSUPOSTOS





Pel que fa al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) per a 2018, el coordinador general del PP ha afirmat que són "moderadament optimistes" en relació amb la possibilitat que surtin endavant aquestes comptes públics.





"Hi ha opcions de treure", ha assenyalat, després de ser preguntat quina voluntat percep en els nacionalistes bascos.





"Amb el PNB crec que arribarem a acords, igual que amb els socis canaris", ha dit, per afegir que a partir de la constitució d'un nou Govern a Catalunya l'article 155 "ja no estarà vigent".





Així, ha dit que, amb un Govern que "respecti les lleis, com fa el PNB al País Basc", els nacionalistes bascos ho "entengui" i "a partir d'aquí es pugui obrir un període de negociació".





RAJOY I RIVERA





Dijous passat, Mariano Rajoy es va reunir al Palau de la Moncloa amb Albert Rivera per parlar de les negociacions per aprovar el finançament autonòmic i els comptes públics, a part de la situació oberta a Catalunya.





Rajoy seguirà aquest mes de gener amb aquests contactes i, en el cas dels PGE, donarà prioritat a les formacions amb les que va treure els de 2017, és a dir, Cs, PNB, Coalició Canària i Nova Canàries.





En preguntar a Maillo si Cs ha encarit el preu del seu suport als PGE després del seu èxit a Catalunya, ha respost que encara no ha entrat en el "detall concret".