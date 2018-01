Hormones de creixement, una solució a la infertilitat femenina

Facilita la implantació de l'embrió.





L'ús d'hormones de creixement en tractaments de fertilitat no només millora la qualitat dels òvuls, sinó que facilita la implantació de l'embrió.





Aquesta hormones resolen així una de les principals causes de fracàs en els tractaments de fertilitat basats en la donació d'òvuls.





Aquest descobriment s'ha realitzat per un equip d'especialistes d'Espanya, Estònia i Itàlia, liderat pel doctor Jan Tesarik.





Des de fa anys se sabia que l'hormona de creixement era útil per millorar els tractaments de fertilitat en dones amb una baixa qualitat ovàrica.





"Sabíem que l'hormona de creixement pot millorar la qualitat dels òvuls, i la pregunta per resoldre era si també el seu ús podia afectar la capacitat de l'úter per acollir embrions i facilitar la seva implantació", comenta el doctor Jan Tesarik, director de l'estudi .





Per realitzar l'estudi es van seleccionar dos grups de dones. El primer format per pacients amb problemes d'implantació embrionària involucrades en un programa de donació d'òvuls. El segon, per dones donants d'òvuls.





La meitat de les pacients del primer grup van ser tractades amb l'hormona de creixement per tal de comparar els resultats amb l'altra meitat, que no va rebre aquest tractament.





Per la seva banda, cap de les donants va ser tractada amb l'hormona de creixement, de manera que es va excloure el seu possible efecte en la qualitat d'òvuls.





Els resultats de l'estudi van confirmar que l'hormona de creixement pot millorar directament la receptivitat uterina per a la implantació dels embrions.





I encara que els resultats publicats han estat obtinguts en un grup molt particular de pacients, les seves implicacions clíniques s'estenen a qualsevol dona amb problemes de fertilitat, segons els seus responsables.





Segons el doctor Tesarik, algunes dones pateixen problemes del funcionament en el seu úter, que impedeixen la implantació dels embrions i provoquen el fracàs en determinats tractaments de fertilitat.





Un fracàs que sovint s'atribueix a altres anomalies com la baixa qualitat dels òvuls o dels espermatozoides de la parella.





"La decisió d'optar per la donació d'òvuls o d'espermatozoides no és fàcil i, en aquests casos, el fracàs resulta especialment decebedor per a les parelles", comenta Jan Tesarik.





Segons el director de l'estudi, el primer pas és examinar i corregir altres problemes uterins, com pòlips, envans intracavitales o malformacions importants.





"Si el fracàs persisteix i se sospita un problema de receptivitat uterina per als embrions, la millor opció és utilitzar l'hormona de creixement, ja que una curta exposició a aquesta hormona no té cap efecte negatiu sobre la seva salut ni sobre la salut del futur nadó ".





Segons Jan Tesarik, els resultats publicats en aquest estudi mostren també que la col·laboració internacional entre científics i metges de diferents països europeus pot generar resultats pioners a nivell mundial.