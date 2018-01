Tabàrnia: l'últim invent del procés

Per si la política catalana i espanyola no estan prou nodrides de surrealisme, s'afegeix ara l'invent de Tabàrnia, espècie de zona de Catalunya on guanyen els constitucionalistes, i que per això hauria de separar-se de la resta del territori català.





El tema no passaria d'una broma o ocurrència de Twitter o altres xarxes socials, si no fos perquè s'ha creat al voltant d'ella tot un relat polític i mediàtic, que ja voldrien per a si altres temes de vital importància. Que hi hagi polítics que es dediquin a donar el seu suport a aquest invent, i que mitjans de comunicació, anomenats seriosos, li dediquin hores de tertúlies i d'informació, no pot qualificar d'una altra manera que de vergonya aliena, quan no d'una altra cosa més gruixuda .





Què es pretén amb semblant tractament? Doncs no és una altra cosa que el de desviar l'atenció de temes molt més importants per a la població, i que afecta directament la butxaca de tots, siguin independentistes o no, o de Tabàrnia o no. Que les pensions són de misèria, que els salaris són d'acudit, que puja la llum, el gas, l'aigua, el transport, que seguim immersos en corrupció política. Res, no cal preocupar-se, sessions de Tabàrnia ja tapar els problemes.





Si portem temps on el problema català està tapant tot, i com sembla que per pesat la gent deixarà de seguir-ho, inventem alguna cosa nova i tinguem al ramat entretingut, no sigui que li doni per pensar en temes més importants i es regiri contra el pastor.





Res de nou sota el sol de la història, crear temes ficticis per tapar els reals, d'aquesta manera es crea un hegemonia ideològica que manté incòlume al sistema. El problema torna a ser l'esquerra, que noquejada per no saber lluitar contra el nacionalisme rampant del procés, tant de indepes com de no, tampoc té res a dir sobre el tema, deixant-se portar també com ovelles a l'escorxador. Mal pinta té l'any que acaba de començar, de tota manera Bon Any a tots.